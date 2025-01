Grande Fratello, Lorenzo, frase shock contro Javier: "Spaccati un ginocchio"

Gossip TV

Lorenzo Spolverato ancora nella bufera: la frase contro Javier Martinez indigna il web.

Nella Casa del Grande Fratello il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez è ormai sempre caratterizzato da tensioni e recriminazioni reciproche.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato augura a Javier di spaccarsi un ginocchio

Il modello milanese non ha mai nascosto il suo disappunto nei confronti del pallavolista argentino, trascorrendo mesi a criticarlo velatamente alle spalle. Tuttavia, nei giorni scorsi, Lorenzo ha deciso di affrontarlo direttamente, accusandolo di essere poco trasparente e di nascondere un lato più oscuro e aggressivo del suo carattere.

La situazione, però, ha preso una piega decisamente spiacevole nelle ultime ore, quando Lorenzo si è lasciato andare a un commento inaccettabile e offensivo. L’episodio è avvenuto mentre Javier Martinez stava partecipando a una gara di salto in lungo in piscina insieme ad altri concorrenti. Durante il turno di Javier, Lorenzo, che si trovava in giardino a conversare con Shaila Gatta, ha esclamato:

"Spaccati un ginocchio."

Un’affermazione che ha immediatamente sollevato indignazione, non solo tra il pubblico che segue il programma, ma anche tra alcuni coinquilini. La prima a reagire è stata proprio Shaila, fidanzata di Lorenzo, che visibilmente infastidita ha replicato:

"Dai, no!"

Le parole di Lorenzo hanno scatenato un’ondata di polemiche sui social, dove gli utenti si sono divisi tra chi ritiene che il modello abbia superato ogni limite e chi minimizza, etichettando il commento come una battuta infelice. Tuttavia, molti hanno sottolineato come frasi di questo tipo possano essere percepite come violente e fuori luogo Il comportamento di Lorenzo ha portato alcuni utenti a chiedere alla produzione del Grande Fratello di intervenire, magari con un richiamo ufficiale o un provvedimento disciplinare.

Lorenzo riferendosi a Javier che stava giocando a saltare con tutti gli altri

Spaccati il ginocchio

