Grande Fratello: la prossima edizione terminerà prima per lasciar spazio a La Talpa? Ecco l'ultima indiscrezione!

Secondo una recente indiscrezione, la prossima edizione del GF potrebbe terminare prima, dato che dalla primavera del 2025 arriverà su Canale5 La Talpa.

Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizionde del Grande Fratello, ma una recente indiscrezione sembra confermare che, per l'anno 2024/2025, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini avrà una durata inferiore al solito. Questo per accomodare il ritorno in tv di un noto programma che mancava dalle reti Mediaset dal 2008: La Talpa.

Il GF terminerà prima per lasciare spazio a La Talpa in tv

Tra le novità che sembrano riguarda la nuova edizione del GF sembra esserci la durata del reality: stando alle ultime news, infatti, la Casa più spiata d'Italia potrebbe chiudere prima i battenti per lasciare spazio a La Talpa. Il reality, infatti, manca da Canale5 dal 2008 ed è previsto il ritorno con una nuova edizione per la primavera del 2025.

Intanto si vocifera che il Grande Fratello saluterà prima i suoi fan, per consentire a La Talpa di fare il passaggio di testimone richiesto. A svelare l'indiscrezione è la pagina X La Tv, che ha annunciato che il GF avrà una durata inferiore al solito. Secondo quanto riportato, il reality potrebbe chiudere addirittura già a gennaio 2025, mentre da marzo prenderebbe avvio la nuova edizione de La Talpa:

" ANTEPRIMA! Il Grande Fratello terminerà a fine gennaio! Da marzo ci sarà La Talpa"

Al momento, tuttavia, si tratta solo di voci, ancora da confermare. Il GF, attualmente, è in cerca del cast di prossimi concorrenti che entreranno nella Casa e proveranno a raggiungere la Finale per vincere il tanto desiderato montepremi.

La Talpa torna in tv: tutto sulla nuova edizione

Già durante i palinsesti del 2023/2024 di Mediaset si era parlato del ritorno de La Talpa in tv, ma il suo ritorno è stato poi rimandato a data da destinarsi. Tuttavia, la primavera del 2025 sembra il periodo prescelto per riportare sul piccolo schermo un reality che nei primi anni 2000 era particolarmente seguito dal pubblico di Canale5.

Molto mistero aleggia intorno alla conduttrice della nuova edizione: fino a qualche settimana fa, infatti, si vociferava che Ilary Blasi avrebbe condotto il programma, ma una recente indiscrezione di Grazia Sambruna ha fatto deragliare questa ipotesi. Blasi infatti non sarà conduttrice del programma, ma neppure la storica Paola Perego - che ha guidato il reality durante le ultime edizioni - sembra essere la candidata prescelta.

A sorpresa, infatti, sembra che al timone della nuova edizione de La Talpa ci sarà Diletta Leotta: l'inviata di DAZN, infatti, potrebbe essere la prescelta per portare di nuovo in tv il programma. Dato che al momento si ipotizza che le puntate per La Talpa saranno al massimo 5, le registrazioni del reality non dureranno più di un mese, il tempo necessario a Diletta Leotta di portare a termine il compito di conduttrice e tornare poi al mondo del calcio.

