Grande Fratello, la delusione di Beatrice Luzzi: "Nominare me è la cosa più semplice per tutti" (VIDEO)

Beatrice Luzzi amareggiata e delusa per le Nomination ricevute in diretta al Gf.

Le Nomination ricevute durante l'ultima puntata del Grande Fratello hanno spiazzato Beatrice Luzzi. Parlando con Letizia Petris, infatti, l'attrice si è detta delusa e amareggiata per i voti ricevuti dai suoi compagni di gioco.

Beatrice Luzzi è finita al televoto insieme a Federico Massaro, Sergio D'Ottavi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Una situazione che ha destabilizzato l'attrice che, subito dopo la puntata del Grande Fratello, ha manifestato il suo malcontento a Letizia Petris. Beatrice ha infatti ammesso di esserci rimasta molto male in quanto, dopo gli ultimi giorni, non si sarebbe mai aspettata di ricevere altre Nomination da parte loro:

Così loro rischiano di più (riferendosi a Sergio e Stefano)...Vuoi che ti perdono? Non ti perdono perché mettendomi lì metti più a rischio lui e Stefano, per me è un dramma essere in nomination. Comunque se non mi nominavi te, mi avrebbe nominato qualcun altro sempre per lo stesso motivo che va avanti da mesi...nominare me è la cosa più semplice per tutti voi...

Per come sono fatta io non riesco a provare rabbia nei vostri confronti, per niente. Non ci riesco. Dopo l'ultima puntata in cui avete visto quel video, vi siete visti applaudire, mi avete interrotto e poi anche nominata...ci sono comunque anche tante altre persone a cui non sei legata....

Dispiaciuta per averla delusa, Letizia ha ribadito di averla nominata solo perché, essendo in difficoltà, non si è sentita di penalizzare gli altri e, ritenendola molto forte, ha fatto ricadere la sua scelta su di lei:

Ho pensato che non ti toccava la cosa, sei la più amata. Piuttosto che mandare un ragazzo, Federico rischia tantissimo, loro erano già in nomination...Nominare te non era rimurginare sul passato, ma ho semplicemente pensato che tu eri la più forte. Oggi ero in difficoltà. Tu sei molto amata.

