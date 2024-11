Grande Fratello, l'ex tentatrice Sofia Costantini interessata a Javier Martinez? Un commento non passa inosservato!

Gossip TV

Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island, ha pubblicato un commento su Javier Martinez, concorrente del GF, che non è passato inosservato!

Ieri sera, lunedì 4 novembre 2024, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello che ha visto l'ingresso di Alfonso D'Apice nella Casa. L'ex protagonista di Temptation Island ha raggiunto la sua ex fidanzata, Federica Petagna, che aveva intrapreso con lui il percorso nel docu-reality di Canale5 e che aveva poi deciso di chiudere la loro storia, durata quasi 9 anni. Altro protagonista della puntata è stato Javier Martinez: il pallavolista argentino ha ricevuto un'emozionante lettera dal padre e ha commosso il pubblico ricordando la madre, venuta a mancare diversi anni fa. Inoltre, il gieffino ha attirato l'attenzione di un'altra ex protagonista di Temptation Island, l'ex tentatrice Sofia Costantini, che ha espresso un apprezzamento che non è passato inosservato.

GF, Sofia Costantini interessata a Javier Martinez? Un commento dell'ex tentatrice non passa inosservato

Sofia Costantini è stata tra le tentatrici dell'ultima edizione di Temptation Island e si è avvicinata ad Alfred Ekhator, fidanzato con Anna Acciardi. Tra loro è scattato un appassionante bacio che ha portato Alfred a chiedere un falò anticipato per chiudere con Anna. La coppia ha perciò posto fine alla loro relazione, mentre Sofia e Alfred hanno deciso di iniziare una frequentazione al di fuori del programma, ma la loro intesa ha avuto breve vita. Non sono mancate accuse tra i due e anche nel confronto tenutosi a Uomini e Donne sono volati stracci tra l'ex tentatrice e Alfred.

L'ex tentatrice ha seguito la puntata del GF andata in onda ieri sera su Canale5 e ha commentato l'ingresso di Alfonso D'Apice nella Casa, augurandogli di godersi al meglio l'esperienza televisiva: "Ti voglio bene, amico mio! Spacca tutto! Che la vita ti riservi il meglio e questa esperienza anche". Ma ad attirare l'attenzione del pubblico è stato anche un apprezzamento che Sofia ha rivolto a Javier Martinez:

"Ma scusate da quando Javier si è fatto così figo? Mi sa che mi ero persa un pezzo, ero rimasta indietro"

Sofia Costantini smaschera Alfred Ekathor: "Ha mentito su tutto"

Subito dopo il confronto tra Alfred e Sofia in una puntata speciale di Uomini e Donne, Ekhator ha sbottato sui social e svelato tutta la sua verità. Stando alle parole dell'ex volto di Temptation Island, la tentatrice Sofia Costantini gli avrebbe chiesto di fingere di avere una relazione solo ed esclusivamente per visibilità:"Ha sempre finto per altro".

Leaccuse mosse da Alfred hanno provocato la reazione immediata della tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, che ha deciso di replicare alle accuse di Alfred svelando che sperava di potersi confrontare con il ragazzo alla festa organizzata per gli ex protagonisti del docu-reality, ma, dato che Ekhator non si era presentato, si vedeva costretta a replicare sui social. Inoltre, Sofia aveva lanciato un'insinuazione dichiarando che era sospetta anche l'assenza di Anna e che secondo lei questo era un indizio chiaro di un loro riavvicinamento:

"Guarda caso, ieri sera, anche Anna non si è presentata alla cena nell’altro locale delle ‘fidanzate’ e ‘tentatori’ dicendo che aveva perso il treno…che coincidenza. Direi che il filone della riconquista e dell’infangare in qualsivoglia modo me per ripulirti e ritornare alla coppia originale procede bene. Fate quello che volete, ma fatelo senza di me o senza usare me e la mia persona, se vi amate così tanto vi auguro di essere felici e di ritornare presto alle origini."

