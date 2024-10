Grande Fratello, Javier ci spera ancora: "Metti che Shaila torna, io la perdono"

Gossip TV

Javier Martinez ha confessato a Luca Giglio che sarebbe anche disposto a perdonare Shaila Gatta che farà il suo ritorno al Grande Fratello ormai in coppia con Lorenzo Spolverato nella puntata di lunedì 28 ottobre.

Nonostante la rabbia e la confusione, Javier Martinez ha ribadito che sarebbe disposto a perdonare Shaila, a patto che lei sia sincera e confessi le sue reali intenzioni. L'ex velina farà ritorno nella Casa del Grande Fratello nella puntata di lunedì 28 ottobre ma le cose, dal giorno della sua partenza, sono profondamente cambiate.

Grande Fratello, Javier Martinez pronto a perdonare Shaila

La ballerina infatti è ormai inseperabile insieme a Lorenzo Spolvertato con cui sta condividendo qualche giorno insieme al Gran Hermano, il GF spagnolo. Tra i due ragazzi è scoccata la scintilla, sono entrambi presissimi e, oltre, aver fatto l'amore, si sono anche reciprocamente scambiti dichiarazioni importanti come quella di Shaila che ha rivelato di non aver mai provato un sentimento così forte in vita sua.

Nel mentre, Javier, parla e si interrogra costamente sui comportamti ambigui di Shaila e ha spesso ripetuto una frase detta dall'ex velina che ha suscitato molte perlplessità a tutto il gruppo. Quella che sta facendo Shaila Gatta nel reality, per lei si tratterebbe solo di un lavoro. Da qui sono partiti dubbi, scetticismo e accuse di ogni tipo nei confronti della gieffina.

Uno degli scenari che Javier ha ipotizzato è che l'intera situazione possa essere stata in qualche modo orchestrata. L'idea che Shaila e Lorenzo siano stati messi insieme nel tugurio potrebbe essere stata pensata per farli avvicinare e per suscitare una reazione in lui.

"Non dico che sia stato tutto studiato a tavolino, ma sembra ci sia qualcosa dietro", ha osservato, suggerendo che forse il Grande Fratello avrebbe potuto immaginare una simile dinamica. Questo avrebbe potuto essere un modo per farlo "accendere" e reagire vedendo Shaila e Lorenzo sempre più vicini, magari con qualche bacio. Javier si è chiesto come mai Shaila si sia dimenticata delle attenzioni intime che aveva con lui sotto le coperte, insinuando un certo risentimento per la facilità con cui avrebbe cambiato atteggiamento.

Javier: "Metti che lei torna da me e io la perdono"

Durante la conversazione, Javier ha anche ricordato un episodio particolarmente intenso, raccontando che in una notte recente, Shaila si sarebbe comportata in modo molto passionale. "L’altra sera, quando Shaila è venuta a prendermi, la notte che voi avete dormito nel letto di Clarissa, lei mi è saltata addosso...". Tuttavia, proprio mentre stava raccontando i dettagli, il Grande Fratello ha censurato l’audio, lasciando il racconto incompleto. L'argentino, nonostante la delusione, sarebbe pronto a perdonarla:

"Se lei mi dicesse la verità, ammettesse che ha giocato ma che ha sempre voluto me, e che tutto questo era solo una strategia per visibilità, potrei anche considerare di perdonarla. "Metti che lei torna da me e io la perdono, ma poi esce di qui… come dovrei sentirmi allora?"

