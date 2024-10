Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto l’amore in Spagna

Gossip TV

Nel daytime odierno del Grande Fratello, Shaila ha confessato di essersi lasciata travolgere dalla passione con Lorenzo al Gran Hermano.

Il daytime odierno del Grande Fratello è stato interamente dedicato alla crescente passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si è sviluppata nel contesto della Casa del Gran Hermano in Spagna.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Con Lorenzo mi sento una bambina di 12 anni"

Sono stati trasmessi confessionali inediti e dichiarazioni d'amore che hanno lasciato poco spazio ai dubbi: la coppia si è lasciata andare a sentimenti forti e, a quanto pare, inarrestabili.

Shaila, visibilmente emozionata, ha confessato di aver represso i suoi sentimenti per troppo tempo, ma ora non può più ignorare quello che prova per Lorenzo. "Sento delle emozioni che ho tenuto dentro per tanto tempo," ha detto la ballerina, rivelando un lato molto più vulnerabile di sé stessa. "Gli occhi di Lorenzo sono forti, comunicano. Mi parlano in un modo che non ho mai sperimentato prima."

La ballerina alle concorrenti del Gran Hermano ha rivelato persino di non aver mai provato nulla del genere in vita sua:

"Con lui, questa paura di innamorarmi non la sento più. Sentivo delle cose nello stomaco che non riuscivo a ignorare. Non ho mai provato un'emozione simile prima d'ora. Mi sento come una bambina di 12 anni, felice, spensierata, e lo desidero con tutto il cuore."

Grande Fratello: Shaila e Lorenzo la passione è alle stelle

La notte appena trascorsa, come rivelato dall'ex Velina, non sono più riusciti a trattenere la passione e hanno fatto l'amore sotto le coperte. Shaila ha raccontato con trasporto come tutto sia nato in maniera del tutto spontanea e naturale:

"Abbiamo dormito insieme, all'inizio ci accarezzavamo, sentivamo qualcosa di nuovo e profondo, poi, a un certo punto, non siamo riusciti più a trattenerci ed è scoppiata questa passione tra noi."

Anche Lorenzo Spolverato non ha nascosto i suoi sentimenti per Shaila. Pur avendo in Italia Helena Prestes, con cui aveva un legame, Lorenzo ha ammesso che con Shaila è stato impossibile non lasciarsi andare.

"Con Shaila è partito tutto da una semplice carezza, ma quella carezza ha acceso in me una felicità che non riesco a spiegare," ha rivelato. "È come se quella carezza fosse stata un pugno di felicità, qualcosa che mi ha fatto vedere tutto sotto una nuova luce. Da lì è iniziato tutto."

Lorenzo ha parlato di un'energia che li collega in modo inspiegabile, una connessione speciale che solo loro due possono comprendere:

"C'è un'attrazione fortissima tra noi, un'energia che non riesco a spiegare. Solo noi sappiamo cosa viviamo, lo sentiamo, e questa è la cosa più importante."

Questo momento di intimità ha segnato un punto di svolta nella loro relazione, un traguardo che sembra destinato a farli crescere come coppia.

