Grande Fratello, intervista esclusiva a Simona Tagli: "Immaginavo una finale a coppia con me e Beatrice e la sua vittoria"

Gossip TV

Simona Tagli, tra le recenti grandi protagoniste del Grande Fratello, si è raccontata ai microfoni di Comingson.it

Simona Tagli, tra le recenti grandi protagoniste del Grande Fratello, si è raccontata ai microfoni di Comingson.it. Nata il 22 febbraio 1964 a Milano, sotto il segno dei Pesci, la Tagli ha avuto una carriera variegata, passando dalla moda alla televisione. Dopo aver conseguito la laurea in architettura, Simona ha iniziato la sua carriera come modella e successivamente si è affermata nel mondo della televisione come showgirl e conduttrice televisiva.

Dopo L’Isola dei Famosi nel 2006, Alfonso Signorini l'ha voluta nel cast della recente edizione del Grande Fratello annunciandola come nuova concorrente in data 5 febbraio 2024. Simona ha conquistato le simpatie di molti telespettatori tanto da consacrala tra le finaliste dell'edizione vinta da Perla Vatiero.

Simona come stai? Come è stato ritornare alla vita di tutti i giorni? Sei tornata al tuo lavoro di sempre?

"Sto bene, grazie, è un piacere sentirvi e fare questa intervista. Dopo i due mesi trascorsi nella Casa di Grande Fratello, sono tornata alla vita di tutti i giorni sicuramente cambiata e con nuove priorità. Sono stati due mesi di isolamento, personale e mediatico, due mesi di “silenzio”, di grande introspezione, che mi sono serviti tantissimo e mi hanno dato una chiave di lettura, per la vita, totalmente nuova. Infatti, se prima tendevo a fare tutto insieme e a farmi prendere dalla frenesia quotidiana, oggi riesco a darmi delle priorità e a non essere più presente in tempo reale per qualsiasi cosa. Per la mia famiglia e i miei affetti ci sono sempre, ovvio, ma, ad esempio, al telefono, non ci sono più “in tempo reale”: se una cosa non è urgente, posso non rispondere sul momento e magari richiamare dopo. Riguardo al lavoro: certo, sono tornata in negozio al mio lavoro di Hair Artist per mamme e bambini, ma proseguo anche con il mio lavoro legato al mondo dello spettacolo, con ospitate e altri impegni, tra cui una rubrica per i social a cui sto lavorando. Insomma, una cosa non esclude l’altra. Per me, entrambi questi lavori convergono in una full immersion artistica"

Cosa ti ha lasciato l'esperienza vissuta nel reality show?

"Un grande bagaglio di emozioni e insegnamenti che mi porto nel cuore e non voglio dimenticare. È stata un’esperienza bellissima, molto importante, legata a quel “silenzio” di cui parlavo prima. Quando entri nella Casa, capisci quanto la vita prima di varcare quella Porta sia assordante, e quanto, invece, sia importante il silenzio per guardarsi dentro e connettersi con sé stessi.

Sei stata contenta di arrivare in finale? Te lo aspettavi?

"Contentissima, certo, e sì, me lo aspettavo. Nella mia testa era tutto chiaro e avevo visualizzato la finale. Anche se, a dire il vero, me l’ero immaginata diversamente. Vedevo una finale a coppia, con me e Beatrice, e la vittoria di Beatrice. Effettivamente le coppie ci sono state, ma io con Rosy e Beatrice con Perla!"

Hai visto o sentito Beatrice Luzzi, pensi potrà nascere un'amicizia fuori dalla Casa?

"Ci siamo incontrate quando siamo state entrambe ospiti di alcune trasmissioni e ci siamo mandate qualche messaggio. D’altronde, dopo due mesi trascorsi insieme, a me capita di avere nostalgia di quello che abbiamo vissuto. Quello che succederà, ce lo dirà il tempo. L’Amicizia è composta da mille sfumature. "

Pensi che tra Beatrice e Giuseppe possa nascere qualcosa?

"Non credo. Beatrice è una persona molto protettiva. Credo che anche nei confronti di Giuseppe abbia sentito questo istinto di protezione, anche dal punto di vista professionale. Ma non credo che a livello sentimentale possa nascere qualcosa. "

Cosa pensi della vittoria di Perla? Pensi sia meritata?

"Stimo molto Perla: è una ragazza giovane, ma molto matura per la sua età. La sua storia d’amore con Mirko è vera, autentica, ha fatto sognare tutto il pubblico, che si è riconosciuto in loro, nelle difficoltà che possono esserci in una coppia – come il tradimento – e nella voglia di superarle. Ha fatto un percorso bellissimo, indubbiamente. Per me, però, l’ho detto anche prima, la vittoria doveva essere di Beatrice. Beatrice è stata l’anima di questo Grande Fratello, capace di rigenerarsi quotidianamente, anche quando le andavano contro. Quindi, secondo me, doveva vincere lei. "

Oltre a Beatrice chi ti è rimasto nel cuore tra gli ex concorrenti?

"Perla. Come dicevo prima, la stimo molto. È stata capace di adattarsi a quello che succedeva senza per forza andare dritta per la strada che si era prefissata."

Saresti pronta per un'altra avventura televisiva in un reality show? Quale?

"Al momento, direi di no. Sono entusiasta di questo Grande Fratello e va bene così. Per me Grande Fratello è stato una grande scoperta: non pensavo che in un ambiente così confortevole – rispetto agli altri reality - si potessero vivere momenti anche molto difficili che, però, diventano una esperienza di vita. La cosa bella, se riesci a entrare nella profondità delle cose e a non viverle in maniera superficiale, è proprio riuscire a fare tesoro e trarre insegnamento dalle cose che vivi. E per me Grande Fratello è stato un insegnamento importante. "

Ti piacerebbe andare sul trono di Uomini e Donne per cercare l'anima gemella?

"Fosse che fosse la volta buona, magari la trovo… (ride, ndr). Potrebbe essere un’idea."

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"Continuare a essere una donna forte e indipendente. Non me la prendo, mi prendo tutto."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .