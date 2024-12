Grande Fratello, intervista a Enzo Paolo Turchi: "Helena sta facendo un bel gioco"

Gossip TV

In un’intervista esclusiva a SuperGuidaTv, Enzo Paolo Turchi ha condiviso il suo bilancio sulla recente esperienza al Grande Fratello.

Enzo Paolo Turchi, coreografo e volto noto della televisione italiana, ha partecipato a questa edizione del Grande Fratello, ma ha deciso di abbandonare la Casa dopo due mesi di permanenza.

La scelta, come lui stesso ha spiegato, è stata dettata dalla nostalgia per la famiglia, in particolare per la figlia Maria. Nonostante i suoi coinquilini avessero avanzato ipotesi diverse, Enzo Paolo ha chiarito che le sue motivazioni erano puramente personali.

Enzo Paolo Turchi: un’esperienza positiva, ma con qualche rimpianto

In un’intervista esclusiva rilasciata a SuperGuidaTv, Turchi ha condiviso il suo bilancio sull’esperienza:

"È stato un percorso molto positivo. Sono riuscito a parlare di temi che per anni ho tenuto dentro di me, condividendoli sia con il pubblico che con gli altri concorrenti. Per questo devo ringraziare il Grande Fratello, i miei compagni di avventura e chi mi ha sostenuto da casa, perché mi hanno dato una forza incredibile."

Pur riconoscendo di essersi pentito di aver lasciato il reality, Enzo Paolo ha spiegato che la decisione è stata inevitabile:

"Sicuramente mi dispiace aver abbandonato il gioco, ma fisicamente non riuscivo più a reggere. Quando sono rientrato nella Casa per salutare tutti, mi sono reso conto di quanto mi mancava. Però, in quel momento, lasciare era la cosa giusta."

Alcuni concorrenti avevano ipotizzato che la sua scelta fosse legata a tensioni con Shaila e Lorenzo, ma Enzo Paolo ha smentito categoricamente:

"Ho lasciato per motivi miei personali, non stavo bene. Le dinamiche tra Lorenzo e Shaila non hanno influenzato la mia decisione. Le loro scelte sono affar loro, anche se io, probabilmente, avrei agito in modo diverso. Ognuno è responsabile delle proprie azioni.Helena mi sembra una persona sincera, anche se ha commesso errori come tutti. Nella Casa è difficile comportarsi come si farebbe nella vita reale. Penso che stia facendo un ottimo gioco, come tutti del resto. La sua imprevedibilità mi piace, la trovo un aspetto interessante del suo carattere."

Il rapporto con Carmen Russo, sua compagna di vita da oltre 40 anni, è stato un punto di forza anche nei momenti più difficili:

"Non riesco neanche a immaginarmi senza Carmen, e credo che nessuno possa farlo. C’è stato un momento di crisi da parte mia, ma non era legato a una mancanza d’amore. Ero io a preoccuparmi, a pensare di non essere più all’altezza. Poi, tornando a casa, ho capito che erano solo timori infondati."

Parlando della figlia Maria, nata in età matura, Enzo Paolo ha riflettuto sui lati positivi e negativi di questa esperienza:

"Certo, c’è il pensiero che forse non la vedrò adulta, ma non abbiamo mai avuto dubbi: Maria è arrivata e l’abbiamo accolta con gioia. Il nostro rapporto è speciale. Essere genitori in età avanzata ci permette di dedicarle più tempo rispetto a chi ha impegni lavorativi intensi. Ogni giorno possiamo essere presenti per lei."

Guardando avanti, il noto coreografo non esclude nuove opportunità sul piccolo schermo, ma i reality non sembrano più nei suoi piani:

>"Non sono più un ragazzino, quindi non penso di partecipare a un altro reality. Però lavorare in televisione è parte della mia vita, e credo di avere ancora tanto da offrire grazie alla mia esperienza e alla mia professionalità. Mi piacerebbe moltissimo insegnare ad Amici. La mia carriera e i diplomi, a partire da quello del Teatro San Carlo di Napoli, sono una garanzia della mia competenza. Potrei dare molto anche come giudice. Ho sempre lavorato per valorizzare i giovani: loro mi proiettano nel futuro, mentre io posso trasmettere il valore di sessant’anni di esperienza. Sarebbe un sogno che si realizza."

