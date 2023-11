Gossip TV

Ecco cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto della diciannovesima puntata del Grande Fratello.

Ieri, lunedì 13 novembre 2023, è andata in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello, il video commento della diciannovesima puntata

Il televoto del preferito, è stato vinto da Giuseppe Garibaldi, al secondo posto Ciro Petrone con 29% e infine Jill Cooper con il 22%. . A dover dire addio alla Casa è stata quindi Jill Cooper

Per quanto riguarda le nuove nomination, ieri sera, per la prima volta, non ci sono stati i preferiti e quindi immuni. Gli uomini hanno dovuto votare solo gli uomini nella stanza led e le donne solo le donne in confessionale. In Nomination, questa settimana ci sono Anita (per la prima volta), Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy.

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha annunciato la presenza di Perla Vatiero in collegamento. La 25enne campana doveva entrare nel corso della diretta ma avendo contratto il Covid dovrà ancora aspettare per fare il suo ingresso ufficiale. Perla ha avuto modo di parlare con Mirko e i due ragazzi si sono commossi quando hanno parlato dell'affetto che li lega e che li legherà sempre. Greta, dal canto suo, ha espresso il suo sostegno nei confronti di Mirko, affermando di essere orgogliosa di lui.

C'è stata anche sorpresa per Giampiero Mughini che ha incontrato la moglie e i sue adorati cani. Sono mancati naturalmente i consueti scontri. Beatrice contro Anita e Massimiliano contro gran parte del gruppo.Letizia ha avuto modo di ascoltare le durissime parole e le relative accuse dell'ex fidanzata Nicole alla quale invece lei dice di essere ancora particolarmente legata.

Ecco cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto della puntata. Ecco a voi le pagelle della diciannovesima puntata del Grande Fratello

