Grande Fratello, il risentimento di Heidi Baci nei confronti di una gieffina: "Fuori era l'opposto"

La modella italo-albanese, Heidi Baci, al Big Brother Vip in Albania, ha parlato di una sua falsa amica con cui ha condiviso la sua avventura televisiva al Grande Fratello.

La Baci dopo il suo ritiro nel reality show targato Mediaset è stata voluta fortemente dal Grande Fratello Albanese nel quale ha parlato sia di Massimiliano Varrese che di un'ex coinquilina che, a suo avviso, si è dimostrata falsa. La confessione della Baci è arrivata con tanto di video nel profilo ufficiale dell'ex gieffina:

A chi si riferisce esattamente la Baci? Secondo il popolo del web a Letizia Petris con cui l'ex gieffina si era molto legata. Le ipotesi del popolo internauta sembra molto plausibile. Fuori dalla Casa, infatti, Heidi ha parlato molto positivamente (e unicamente) di Beatrice Luzzi e di Vittorio Menozzi.

Heidi spiega agli altri inquilini che dall'interno non si può sapere cosa dice un altro dietro le spalle, ma da fuori il pubblico vede tutto come un puzzle e i video girano.

"Tu non sai cos’ho detto io... Invece loro (il pubblico) vedono tutto come un puzzle e sono lucidi. Poi ci… pic.twitter.com/rmNnvwrtj7