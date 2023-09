Grande Fratello: il reality al via con due appuntamenti settimanali: ecco quando

Gossip TV

Tutto pronto per l'ottava edizione del Grande Fratello Vip che quest'anno tornerà in parte con il suo format originale.

Il Grande Fratello Vip, tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre prossimo. Al timone ci sarà, per quinta volta consecutiva Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici come unica opinionista e da Rebecca Staffelli nel ruolo di inviata del mondo dei social. L'edizione di quest'anno sarà caratterizzata da un cambio di rotta rispetto alle precedenti e un ritorno in parte al format originale.

Il Grande Fratello torna con due appuntamenti settimanali

Ci saranno infatti otto Vip e otto volti non conosciuti al grande pubblico e la tendenza generale a non eccedere i contenuti che possano risultare sgradevoli o eccessivi.

Davide Maggio ha inoltre confermato che gli appuntamenti con il reality show targato Mediaset saranno due:

"Canale 5 rimescola le proprie carte e punta sul reality condotto da Alfonso Signorini per tentare di strappare la leadership del venerdì sera. (…). La serata inizialmente prevista per Ciao Darwin (che slitta) e poi per la fiction, dunque, verrà occupata dai raddoppi del Grande Fratello, che scatteranno fin dalla prima settimana di messa in onda: esordio lunedì 11 settembre e secondo appuntamento subito venerdì 15 contro i Music Awards di Carlo Conti e Vanessa Incontrada."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.