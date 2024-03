Grande Fratello, il fratello di Greta Rossetti svela di tifare Perla Vatiero e su Sergio D'Ottavi...

Gossip TV

Josh Rossetti, il fratello maggiore di Greta, su Instagram ha svelato di sperare nella vittoria di Perla a pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello.

Il 26enne milanese ha dichiarato di tifare per la fidanzata di Mirko anche perché è sempre stata vicina alla sorella e spera che lo loro amicizia possa durare anche fuori dalla Casa. Josh, che oggi è innamorato dell'ex gieffina Monia La Ferrara conosciuta dietro le quinte dello studio del reality targato Mediaset, è tornato a parlare anche di Sergio D'Ottavi che nelle ultime settimane si è avvicinato molto all'ex tentatrice. "Se gli darò un occasione per farsi conoscere? Ma è ovvio, non sono una bestia, sono una persona. Però tempo al tempo. Tutto qui."

Nel corso di una recente intervista a Turchesando su Radio Cusano, il fratello di Greta, come anche la madre Marcella Bonifacio, aveva dichiarato di essere convinto che alla sorella non piacesse affatto Sergio:

"Se non ci fosse mia sorella, Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti. Lui è ancora là dentro perché è aggrappato a lei. Si stanno unendo in amicizia, non per altro perché mia sorella la conosco e non è il suo tipo. Guardiamo gli ex di mia sorella, ha un canone abbastanza… bella com’è! Poi mi diranno che guardo solo la bellezza ma non guardo solo quello. A me sembra di vedere due gemelli siamesi: lei si muove e lui la segue, è la sua ombra. Anche meno! Noi siamo fatti così: lo stuzzicare, giocare, è un gioco soprattutto all’interno della Casa. Ma io lo so, non è il suo tipo e non lo sarà mai. Impossibile! Se lei mi dicesse che le piace? Le dico: “Buono per te!”. Lei è libera di fare quello che vuole ma non avrò mai il rapporto che ho con i suoi ex perché io ho visto che lui con Beatrice fa comunella e lei gli dice: “Dai baciala, dai fai dinamica". Sergio fa quello che gli viene chiesto"

Marcella Bonificio, a Fanpage, ha dichiarato:

"Non credo sia il suo tipo, anzi ci scommetto. Può avere delle caratteristiche che le piacciono ma conosco mia figlia. Non sono una persona che guarda solo l’aspetto fisico ma passare da Michele Morrone o Eugenio Colombo a Sergio…non avranno mai un futuro."

