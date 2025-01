Grande Fratello, i dubbi di Helena Prestes su Zeudi Di Palma: "Preferisco averla come amica perché..."

Gossip TV

Incalzata dalle domande di Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha ammesso di non fidarsi ancora di Zeudi Di Palma!

Nella Casa del Grande Fratello è tornato il sereno tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Nonostante il riavvicinamento all'ex Miss Italia, però, la discussa concorrente brasiliana ha confessato di nutrire qualche dubbio e per questo di non riuscire a fidarsi.

La diffidenza di Helena

Dopo giorni di tensione nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono chiarite e hanno fatto pace. Parlando con Stefania Orlando, però, la modella brasiliana ha confessato di voler proseguire la sua conoscenza con l'ex Miss Italia, ma di non riuscire ancora a fidarsi di lei. "Secondo me quando si esce da una delusione d'amore bisogna darsi un po' di tempo per ricentrarsi" ha dichiarato la showgirl, nella speranza che la concorrente possa darsi il giusto tempo per rielaborare la sua storia passata.

Helena ha ascoltato Stefania e poi ha ammesso di riconoscere che la giovane età di Zeudi potrebbe rappresentare un problema. Le sembra infatti che la napoletana sia interessata a fare mille esperienze, altrimenti non avrebbe baciato improvvisamente Alfonso D'Apice: "Preferisco averla come amica. Sono una persona in questo momento chiusa". "Non potrebbe star giocando?" ha insinuato la Orlando, convinta che la Di Palma si infili nelle varie dinamiche per restare in gioco. La Prestes non ha nascosto di avere dei dubbi sulla ragazza, ma allo stesso tempo riconosce in lei uno sguardo innamorato.

Ad aggiungersi alla conversazione è arrivato Luca Calvani. Secondo l'attore, Zeudi vede in Helena quello che vorrebbe essere anche lei: una persona bella, intelligente, forte e dritta. Sia Stefania che Luca, però, hanno ammesso di non riuscire a comprendere perché la ragazza stia sempre a cavalcare le situazioni che si creano all'interno della Casa. Per adesso, la modella brasiliana non vede niente di più di un'amicizia e alla giovane Miss non resta che accettarlo.

Nuovo scontro tra Helena e Jessica

Helena Prestes è la protagonista indiscussa dell'attuale edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana, infatti, si ritrova sempre in tutte le dinamiche del reality show di Canale 5. Se da una parte si è riavvicinata a Zeudi Di Palma, dall'altra si è nuovamente scontrata con Jessica Morlacchi. A scatenare la lite? Una partita di carte a cui la modella non ha voluto partecipare.

"Abbiamo chiesto a Helena se voleva giocare e lei ha accettato. Quando ha chiesto anche a Jessica di giocare, Helena ha detto di non voler giocare" ha raccontato Stefania sottolineando il comportamento coerente di Helena. Proprio quest'ultima ha poi aggiunto che Jessica ha usato la scusa della partita di carte come ennesimo pretesto per accendere una nuova lite con lei e che non era mai stata intenzionata a giocare con loro:

Ha fatto una faccia strana quando le hai chiesto di giocare, non voleva giocare con lei. Sono stanca di questo gioco falso. Io non vado d'accordo con lei, quindi, non gioco con lei. Faccio già fatica a vivere sotto lo stesso tetto, figurati a giocarci insieme...

