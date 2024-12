Grande Fratello, Helena sceglie di andare in tugurio con Lorenzo, Shaila: "Sei ossessionata, arrenditi!"

Gossip TV

Il Grande Fratello mette alla prova i concorrenti con una sfida di sincerità che accende gli animi nella Casa

Un nuovo gioco proposto dagli autori ha scatenato il caos nella Casa del Grande Fratello, ponendo nuovamente sotto i riflettori Helena Prestes e Shaila Gatta.

Grande Fratello, Shaila contro Helena: "Arrenditi, non ce la farai mai con Lorenzo!"

La serata, che sembrava partire in modo tranquillo, è stata animata da una missione affidata a Jessica e Stefano, incaricati di leggere un comunicato che prometteva di portare alla luce le vere dinamiche tra i concorrenti. Il messaggio, letto dai concorrenti, recitava:

"Grande Fratello vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo? Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto. Per i due più votati ci saranno delle conseguenze che Grande Fratello vi svelerà al momento opportuno.

Le votazioni, inevitabilmente, hanno portato al risultato prevedibile: le più nominate sono state Amanda Lecciso e, come da copione, la modella brasiliana Helena Prestes. La punizione per le due gieffine non si è fatta attendere. Amanda e Helena sono state condannate a trasferirsi nel Tugurio fino a nuova comunicazione. Ma non è tutto: il Grande Fratello, sempre pronto a scompigliare le dinamiche della Casa, ha chiesto a ciascuna delle nominate di scegliere un coinquilino da portare con sé. Amanda ha optato per Mariavittoria Minghetti, mentre Helena, suscitando la prevedibile reazione di molti, ha scelto Lorenzo Spolverato. Una decisione che ha acceso un vero e proprio putiferio nella Casa.

La scelta di Helena ha provocato un’esplosione di rabbia da parte di Shaila Gatta, che non ha risparmiato critiche durissime alla modella. Le sue parole, riportate da Biccy, sono state taglienti e senza filtri:

"Ossessionata, è un’ossessione! Non ho parole! Sei una falsa e tutti ti stanno scoprendo. Arrenditi, non ce la farai mai con lui. Rassegnati, non lo avrai mai. Ma dove ce l’hai l’orgoglio? Che esempio dai alle donne? Rompi il ca**o a due persone che si amano. Sei una finta e fai una brutta figura. Tanto non sarà mai tuo."

L’attacco di Jessica Morlacchi

Alle parole infuocate di Shaila si è aggiunto il giudizio di Jessica Morlacchi, che ha criticato aspramente le scelte di Helena:

"Sì, il tuo agente diventerà ricchissimo. Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, te ne devi fare una ragione e ti fai da parte. Ci siamo passati tutti ad innamorarsi di una persona impegnata… e ti devi mettere da parte. Ma da donna che cavolo corri dietro ad uno impegnato che non ti vuole?

Le accuse e le tensioni scatenate dalla prova di sincerità hanno ulteriormente diviso la Casa. Helena si è ritrovata ancora una volta isolata, mentre Shaila e Jessica hanno consolidato la loro alleanza contro di lei.

Jessica a Helena: -“Tu sei perfetta da reality”



HA RAGIONE, INFATTI VI STA FACENDO VEDERE I SORCI VERDI#grandefratellopic.twitter.com/mxZfTrrsFV — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) December 7, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .