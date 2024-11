Grande Fratello, Helena Prestes svela la verità sulla lettera scritta a Lorenzo Spolverato: la reazione di Javier Martinez

Gossip TV

Dopo l'accesa lite con Shaila Gatta, Helena Prestes decide di vuotare il sacco con Javier Martinez e rivelargli il reale motivo che l'ha spinta a scrivere una lettera a Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello: "Lo amo come amico".

Helena Prestes ha finalmente vuotato il sacco e svelato la verità sulla lettera scritta a Lorenzo Spolverato al Grande Fratello! Dopo essersi resa protagonista di un'accesa lite con Shaila Gatta, la modella brasiliana ha deciso di confrontarsi con Javier Martinez per spiegargli come mai abbia deciso di scrivere al concorrente milanese per il suo compleanno.

La verità di Helena Prestes

In occasione del compleanno di Lorenzo Spolverato, Helena Prestes ha deciso di scrivergli una lettera per chiarire le dinamiche del loro travagliato rapporto. Un gesto, però, che ha fatto storcere il naso a diversi concorrenti e provocato la dura reazione di Shaila Gatta, che si è scagliata furiosa contro la modella brasiliana. Nelle ultime ore, infatti, le due concorrenti del Grande Fratello si sono rese protagoniste di un'accesa lite nella Casa in cui sono volate offese e pesanti accuse.

Curioso si scoprire la verità sulla lettera scritta a Lorenzo, Javier Martinez ha chiesto delucidazioni all'amica. Senza farsi troppi problemi, Helena ha ammesso di essere consapevole di aver sbagliato i tempi, ma di aver voluto seguire il suo cuore. Non solo, la modella brasiliana ci ha tenuto a ribadire di non provare più un sentimento nei confronti del milanese: "Non sono attratta da lui. Riesco a vedere delle cose in lui, che vedo in me. Io non ho paura di discutere le cose. Lo amo come amico".

Le giustificazioni di Helena, però, non hanno pienamente convinto Javier. Secondo l'ex tentatore di Temptation Island, la discussa concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sarebbe ancora innamorata di Lorenzo: "Secondo me non era il momento giusto, per me sei ancora innamorata di lui". Sarà davvero così?

La lite tra Helena e Shaila al Gf

Ieri nella Casa del Grande Fratello è esplosa una lite furibonda tra Helena Prestes e Shaila Gatta, che ha attaccato la sua compagna di gioco su più fronti: dalla sua presunta falsità alle sue scelte di comportamento. Infastidita dal gesto della modella brasiliana, che ha deciso di scrivere una lettera a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno, la ballerina l'ha accusata di essere una stratega falsa e l'ha invitata ad andare da uno psicologo per risolvere i problemi legati al suo passato difficile.

Le parole di fuoco di Shaila nel giro di poco tempo hanno fatto il giro del web. Tantissimi fan, infatti, non hanno apprezzato l'attacco durissimo dell’ex velina di Striscia la Notizia e l’atteggiamento degli altri concorrenti nella Casa rimasti, ad eccezione di Luca Calvani, in silenzio ad annuire. A indignare i fan sono stati soprattutto i commenti sulla cultura del Brasile e per questo hanno chiamato Alfonso Signorini a intervenire e prendere provvedimenti nei confronti di tutti.

Gli autori del Gf decideranno di prendere provvedimenti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che questa settimana al televoto ci sono Giglio, Federica Petagna, Javier Martinez e Stefano Tediosi.

