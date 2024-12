Grande Fratello, Helena Prestes fa coming out a Zeudi: "Sono stata con delle donne"

Helena Prestes, modella brasiliana tra le protagoniste più seguite del Grande Fratello, ha deciso di condividere con i suoi coinquilini un aspetto molto intimo della sua vita. Durante una conversazione con Luca Calvani e Maxime Mbanda, ha rivelato di provare attrazione anche per le donne e di aver vissuto in passato relazioni con due ragazze.

Durante una discussione serale, Maxime Mbanda, rugbista entrato di recente nella Casa, ha toccato l’argomento con domande dirette, chiedendo a Helena se trovasse attraente Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e altre donne in generale. La modella ha risposto con schiettezza:

Alla domanda di Maxime su un possibile interesse specifico verso Zeudi, Helena ha preferito non sbilanciarsi, lasciando però emergere una certa sintonia tra loro. Luca Calvani, presente durante la conversazione, ha osservato la chimica tra Helena e Zeudi:

L’attore ha elogiato Helena per la sua autenticità, descrivendo l’intesa con Zeudi come qualcosa di unico:

Successivamente, Helena ha parlato con Zeudi sotto le coperte, raccontandole del confronto avuto con Maxime e Luca. Ha ammesso di essersi sentita in difficoltà per l’approccio diretto del rugbista, ma ha apprezzato la capacità di Luca di alleggerire la conversazione. Durante quel momento di confidenza, Helena ha rivelato che la sua prima relazione con una ragazza risale a quando aveva solo 17 anni.

La Prestes ha poi continuato:

Helena ha condiviso anche alcuni dettagli sulla sua famiglia, spiegando come sua madre abbia reagito male quando sua sorella, dopo essere rimasta incinta, abbia iniziato una relazione con una donna. Questo episodio ha segnato profondamente la dinamica familiare.

