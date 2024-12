Grande Fratello, Guendalina Tavassi sbotta contro Zeudi Di Palma: "Violata per il solletico? Ma è seria?"

Gossip TV

Guendalina Tavassi ha commentato l'episodio che ha visto protagnista Zeudi Di Palma al GF, definendo eccessiva la reazione dell'ex Miss Italia. Ecco cosa ha dichiarato!

La puntata del Grande Fratello in onda ieri sera, lunedì 16 dicembre, ha visto protagonista Zeudi Di Palma in un confronto molto acceso con Emanuele Fiori. Il gieffino è stato accusato di aver violato lo spazio personale dell'ex Miss Italia, infilandosi non invitato nel suo letto una mattina. E, nonostante Zeudi gli avesse detto chiaramente di non apprezzare il solletico, il gieffino ha continuato. L'episodio ha suscitato diverse polemiche sui social, con molti fan che hanno appoggiato Zeudi, mentre un'altra ex vippona, Guendalina Tavassi, ha sbottato contro di lei, affermando che fosse tutto un'esagerazione.

GF, Guendalina Tavassi sbotta contro Zeudi Di Palma: "Esagerata!"

Dal suo profilo Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, ha sbottato contro Zeudi Di Palma, commentando ciò che le era accaduto nei giorni scorsi. "Violata per un solletico? Ma è uno scherzo?" ha scritto sui social Guendalina Tavassi. Nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini, l'episodio tra Zeudi ed Emanuele Fiori ha tenuto banco per giorni. Una notte, infatti, l'ex Miss Italia è scoppiata a piangere e ha accusato Emanuele di averla toccata senza il suo consenso.

La vicenda si è verificata una mattina: Emanuele si è infilato nel letto di Zeudi e Chiara e ha provato a fare il solletico a entrambe. Nonostante Zeudi gli abbia fatto capire che era infastidita dal suo gesto, Fiori ha proseguito, finché la gieffina non ha sbottato dicendo: "Lele, mi dà fastidio che giochi così con le mani". La vicenda è diventata nota nella Casa del Grande Fratello, quando Jessica Morlacchi ha rivelato ciò che le aveva riferito Zeudi: Emanuele l'aveva toccata senza il suo consenso. Tuttavia, questa situazione è stata accolta in maniera contrastante: gli autori sono intervenuti, dopo le pesanti accuse di Zeudi, provando a censurare la situazione e la gieffina è stata invitata a non parlare più dell'accaduto.

Anche tra gli inquilini ci sono stati pareri contrastanti: se tra le donne alcune si sono schierate a favore di Zeudi, gli uomini hanno fatto muro con Emanuele e hanno persino ironizzato su quanto accaduto, dichiarando che era stata l'ex Miss Italia a chiedere più volte al fisioterapista di farle un massaggio, perciò, era come se "l'avesse invitato lei".

GF, per Guendalina Tavassi prende le difese di Emanuele Fiori dopo le accuse di Zeudi Di Palma

Durante la diretta del GF di ieri sera, lunedì 16 dicembre, anche Guendalina Tavassi ha seguito la vicenda tra Zeudi ed Emanuele e si è schierata con quest'ultimo, sbottando contro la gieffina. Secondo l'ex vippona, infatti, Zeudi ha esagerato nel parlare di "violazione" e che si è trattato solo di un gesto goliardico.

Sui social, nelle stories, l'ex vippona ha pubblicato un messaggio che svelava cosa pensava della situazione tra Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori. A detta sua, infatti, la reazione della gieffina è stata esagerata e non era giusto parlare di "violazione della sua intimità": "Ma è uno scherzo? Per un solletico addirittura si è sentita violata nella sua intimità? Al GF poi?".

Tuttavia, le sue affermazioni hanno scatenato il fastidio degli utenti, che le hanno fatto notare che se un individuo chiede di non essere toccato, bisogna rispettare tale desiderio. Un concetto ribadito anche da Signorini nel corso della diretta di ieri sera e che ha spinto Fiori a chiedere scusa a Zeudi, ribadendo che era solo uno scherzo. La gieffina non ha voluto retrocedere di un millimetro: "Non ha fatto ridere nessuno, ti avevo detto che mi dava fastidio".

