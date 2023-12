Grande Fratello, Greta Rossetti svela se è ancora innamorata di Mirko Brunetti [VIDEO]

Gossip TV

Poco prima di entrare nella casa del GF, Greta Rossetti ha svelato se è ancora innamorata di Mirko. Ecco cosa è successo!

La puntata del Grande Fratello di ieri sera, sabato 2 dicembre, è stata attesa a lungo dai fan, perché, finalmente, anche Greta Rossetti è diventata ufficialmente una delle concorrenti del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. A proposito del conduttore del programma di Canale5, nel corso del colloquio che ha preceduto l'ingresso dell'ex tentatrice di Temptation nella Casa di Cinecittà, Signorini ha chiesto esplicitamente a Greta se fosse ancora innamorata di Mirko Brunetti.

GF. Greta Rossetti in lacrime alla domanda di Alfonso Signorini su Mirko Brunetti

La nuova gieffina ha ripercorso con il conduttore e l'opinionista Cesara Buonamici alcuni dei momenti più importanti del suo percorso con Mirko nel docu-reality di Temptation Island. Già nel rivedere le prime immagini, in cui lei e il concorrente apparivano sereni e uniti, Greta Rossetti aveva gli occhi lucidi ed era evidentemente commossa. Nel vederla in lacrime, Signorini non ha esitato nel porre una domanda molto specifica all'ex tentatrice e le ha chiesto senza mezzi termini se fosse ancora innamorata di Mirko.

Con molta franchezza, Greta - che sui social prima di entrare ha rivelato che si sarebbe concentrata unicamente su sé stessa e che la sua decisione era irreversibile - ha risposto così:

"Il sentimento non è svanito del tutto. Mi ha deluso tanto, però dire che è svanito del tutto no. Sicuramente non sarà facile, però io difficilmente perdono cose che mi fanno male. E mi ha fatto molto male lui nell’ultimo mese."

L'ex tentatrice ha rivelato che l'atteggiamento di Mirko nei suoi confronti è ciò che l'ha spinta a chiudere la loro storia, anche perché è evidente che sia ancora legato all'ex fidanzata, Perla Vatiero, e che ci siano delle questioni irrisolte tra loro:

"A me dispiace che lui non sia in grado di ammetterlo e continua a dare le colpe a me di questo amore che è finito. Se io ho deciso di mettere un punto è perché ho visto che dentro di lui ci sono ancora dei sentimenti verso di lei”

