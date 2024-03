Grande Fratello, Greta Rossetti spiazzata e delusa da Sergio D'Ottavi: "Da te quella frase non me l'aspettavo" (VIDEO)

Gossip TV

Greta Rossetti delusa dalla scelta di Sergio D'Ottavi di mandare in finale Massimiliano Varrese.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Sergio D'Ottavi ha preferito votare Massimiliano Varrese piuttosto che Greta Rossetti per la finale. Una scelta inaspettata che ha generato il malcontento nell'ex tentatrice di Temptation Island.

Greta Rossetti affronta Sergio D'Ottavi

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'eliminazione dal gioco di Anita Olivieri e Paolo Masella ma anche la proclamazione del terzo finalista. A scegliere chi mandare in finale? I concorrenti della Casa. Se Greta Rossetti ha fatto il nome di Sergio D'Ottavi, quest'ultimo ha votato Massimiliano Varrese spiegando di aver passato con lui momenti molto profondi e di aver trovato in lui una persona in grado di aiutarlo:

Io voto Max perché con lui ho avuto modo di condividere momenti molto importanti, profondi, è stato di grande aiuto anche nei confronti di Greta molte volte nell’aiutarla a trovare delle chiavi di lettura ed è un po’ come se ci avesse anche uniti da un certo punto di vista. Ha lasciato tanto fuori, si è messo in discussione, è tornato sui suoi passi chiedendo scusa, ha fatto un’esperienza a 360 gradi. Non ho scelto Greta non perché lei non sia da finale, ma perché lei in primis ha riconosciuto di non essere riuscita a vivere un Grande Fratello come avrebbe voluto, aveva tante insicurezze e tante incertezze, ciò non significa che non l’abbia vissuto come andava vissuto.

La scelta di Sergio ha letteralmente spiazzato l'ex tentatrice di Temptation Island che, subito dopo la puntata del Gf, si è confrontata con Massimiliano:

La motivazione non mi è piaciuta, io tutelo sempre, anche se mi fa male, non smetterò mai di farlo, ho fatto così tutto il mio percorso e lui lo sa. La motivazione che ha dato nel non nominarmi mi ha fatto male, non il fatto che non mi abbia nominato. Se avesse detto nomino Max perché è una grande persona, un grande padre e perché se lo merita top, ma è la motivazione che ha dato su di me, però va bene così. Non lo vedo in negativo, queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa e basta.

Dopo aver confidato a diverse persone la sua delusione, Greta ha deciso di affrontare Sergio per provare a spiegargli i motivi del suo dispiacere:

Non mi aspettavo di rimanere. Ho sempre dimostrato chi sono, ecco perché me la sono presa con te. Non perché non mi hai nominato, non mi importa, quanto la motivazione che hai dato [...] Da te quella frase non me l'aspettavo. Ma va bene accetto. Capisco che Max lo merita più di me. Io tornassi indietro ti nominerei di nuovo. Non mi sento sostenuta fuori, ma non mi sento sostenuta nemmeno da te.

Affermazioni che hanno provocato la reazione di Sergio:

Tu hai messo in dubbio tutto, come se fossi il primo a non comprenderti. Sono il primo che crede in te e che ti conosce. Mi dispiace vederti così perché significa che allora non hai capito niente. Il Gf ti ha dato la possibilità di essere una nuova persona, più matura e consapevole [...] Tu lo sai che non ti sei goduta appieno questo programma.

