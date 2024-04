Grande Fratello, Greta Rossetti sola al compleanno di Vittorio: è crisi con Sergio D'Ottavi?

Gossip TV

Greta Rossetti si è presentata da sola al compleanno di Vittorio Menozzi, suo ex compagno d'avventura al Grande Fratello Vip. I Sergetti preoccupano i fan.

Ieri è stato il compleanno di uno degli ex protagonisti della recente edizione del Grande Fratello: Vittorio Menozzi, tra ex gieffini più amati del reality show di quest'anno, ha spento 24 candeline, circondato da tanti vecchi e nuovi amici.

Grande Fratello, Sergetti in crisi? Greta al compleanno di Vittorio senza Sergio

Tra gli invitati c'erano tantissimi volti conosciuti, tra cui la vincitrice dell'ultima edizione del Gf, Perla Vatiero, insieme al fidanzato Mirko Brunetti, ma non solo. Presenti anche Marco Fortunati, Giselda Torresan, Rosy Chin, Federico Massaro, Angelica Baraldi, Paolo Masella, Letizia Petris, Valentina Modini, Stefano Miele e Lorenzo Remotti.

Oltre all'assenza di Beatrice Luzzi che con Vittorio aveva instaurato un bel legame, anche un'altra assenza ha fatto decisamente rumore: quella di Sergio D'Ottavi che non ha accompagnato la fidanzata Greta. Pare che Sergio abbia fatto ritorno direttamente a Roma non presentandosi alla festa di Menozzi. Greta ha condiviso su Instagram diversi scatti e dediche a Vittorio ma del suo fidanzato non c'è stata traccia o spiegazione sulla sua assenza.

Nemmeno a dirlo, il web già mormora una crisi dei Sergetti avvalorata da una Ig Stories condivida dall'esperta di gossip, Deianira Marzano che sembra sia stato un chiaro riferimento alla coppia formata dall'ex tentatrice e il surfista 32enne:

"Un gieffino si è confidato con ex coinquilino dicendo che da quanto è uscito si è sentito snaturato e ha passato il tempo a fare cose che fondamentalmente non lo stimolano e che non appartengono al suo modo di essere, alla sua realtà e al suo modo di vivere. Si tratta di un gieffino in coppia"

Perché il riferimento ai Sergetti appare chiaro? Per due motivi. Il primo è che si tratta di un ex concorrente che si è snaturato (si è molto parlato del cambio di look di Sergio, ora con un taglio corto platinato e nuovi outfit) e l'altro, riferito al modo di essere e alla sua realtà, in quanto D'Ottavi non utlizza spesso i social mentre con Greta il suo approccio al mondo degli internauti è molto cambiato.

