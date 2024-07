Grande Fratello, Greta Rossetti rivela: "Ecco perché non pubblico foto con Sergio"

Gossip TV

L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Greta Rossetti, sbotta sui social e rivela ai suoi fan il reale motivo per cui non pubblica foto insieme al suo fidanzato Sergio D'Ottavi.

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi prosegue tra alti e bassi. Nelle ultime ore, l'ex tentatrice di Temptation Island si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha replicato a tono a chi l’accusa di non mostrarsi sui social insieme all'imprenditore romano.

Il duro sfogo sui social di Greta Rossetti

Dopo il caos che si era creato per le dure affermazioni di lui, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembrano essere tornati insieme non volendo però “ufficializzarlo”. Una scelta, però, che non è per niente piaciuta ai fan della coppia nata nella Casa del Grande Fratello. A far chiarezza ci ha pensato proprio l'ex tentatrice di Temptation Island che, stanca delle critiche e continue lamentele, ha sbottato sui social

Siete rimasti scioccati perché ieri hanno pubblicato una foto di me e Sergio in tardissima serata in un bar. Non capisco cosa c’è di strano sinceramente, sono venuta qui a Roma per un lavoro molto importante per me. E ieri poi post cena in tardissima serata ci siamo visti. Non mi devo nascondere da nessuno, non è obbligatorio perché due persone si vedono, pubblicarlo. Quindi non capisco perché tutto sto casino. Non vi va bene niente, dovete far pace con il cervello, non c’è proprio modo di accontentarvi.

La Rossetti ha continuato il suo sfogo lamentandosi delle critiche che continua a ricevere per la sua scelta di non voler pubblicare foto insieme a Sergio. L'ex protagonista dell'ultima edizione del Gf ha infatti ammesso:

Se pubblico mi dite: “ehhh pubblichi tutto, sei dipendente dai social, ma goditi il momento, al Grande Fratello avevi detto che smettevi…Se non pubblico mi dite: “ehhh però, devi pubblicare perché non è giusto per chi vi segue…”. Quindi ad una certa ho detto faccio quello che mi pare e piace a me tanto non siete mai contenti. Quindi questo è il motivo di tutto, ma ragazzi io non mi nascondo perché se mi devono nascondere, mi nascondo per me. Quindi a me fa piacere che hanno pubblicato la foto di me e Sergio, che l’hanno mandata in giro, non ho niente in contrario.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sposi

Fiori d'arancio per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che sono diventati marito e moglie ieri, sabato 12 luglio 2024, nell'incantevole scenario marittimo di Forte dei Marmi. Per chi non lo sapesse, la coppia si è conosciuta e innamorata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020. Tra gli invitati al matrimonio tanti personaggi del mondo dello spettacolo: Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia (sorella e testimone della sposa) ed Edoardo Donnamaria, il quale si è presentato con la nuova fidanzata.

