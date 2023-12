Grande Fratello, Greta Rossetti parla della decisione di Mirko: "E' indifendibile, ha scelto i social"

Gossip TV

Greta, dopo la diretta del 24esimo appuntamento con il Grande Fratello, si è sfogata Federico Massaro: "Motivato da una pressione mediatica, non è vero che la magia si è spenta"

Nel corso del 27esimo appuntamento con il Grande Fratello, c'è stato un confronto tra Mirko Brunetti, che si è collegato da un albergo nelle vicinanze della Casa (perché risultato positio al Covid) e la sua ex fidanzata Greta Rossetti. Mirko ha deciso di mettere al corrente l'ex tentatrice della decisione di interrompere definitivamente la loro storia:

"Rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation, ci ho creduto e avevo delle aspettative altissime. Ti ho sempre dato una figurai incondizionata, lo facevo perché credevo tantissimo in noi. Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e siamo stati condizionati da persone che pensavo ci volessero del bene. Voglio dirti di trovare te stessa. Usa questo percorso per scoprire chi vuoi diventare. Ma stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta e non siamo mai riusciti a riprenderla. Penso che quello che ci siamo detti quando abbiamo chiuso la nostra relazione, anch’io devo ritrovare me stesso e penso che con queste consapevolezze e senza alcuna rabbia sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto”.

La giovane monzese ha replicato di essere molto delusa dalle sue parole, di stimarlo come persona ma di essersi sentita in presa in giro dai suoi atteggiamenti. Greta, dopo la diretta, si è sfogata con Federico Massaro affermando che, secondo lei, Mirko si è fatto condizionare dai social e dalla pressione mediatica e che la loro magia non è affatto svanita.

"Non è vero quello che ha detto della magia che si è spezzata tra noi, penso solo si sia fatto prendere da una questione mediatica che tutti gli andavano contro, che non sapeva prendere una decisione, allora ha deciso di distanziarsi da entrambe. Io però lo ringrazio perché mi ha dato una grande mano, mi ha fatto aprire gli occhi. Ha sentito la pressione, ho capito che un uomo che non ha le “castagne”, anzi, non dico che non le ha ma non come voglio io. Ad oggi è indifendibile, ha scelto i social non se stesso "

Greta ha poi parlato del suo vissuto, confidando che suo padre è stato in carcere:

"Ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successe cose molto grandi, che a confronto queste non sono nulla. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, lui era recluso da un’altra parte. E per quanto mi ha fatto soffrire, lui le ha affrontate, quello per me è un uomo. Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male, ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Sai cosa mia ha detto prima che partissi? Io avevo paura a venire qui, perché comunque avevo creato dei pregiudizi dentro la Casa, lui mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste e tu non hai la forza di entrare lì?’. Non ho vergogna a dirlo. Lui ha sbagliato, ha pagato per i suoi errori. Io gli sono stata sempre vicino, tranne negli ultimi anni, quello è un uomo per me, non è uno che si fa prendere dal fatto mediatico."

