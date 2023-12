Grande Fratello, Greta Rossetti entra nel reality per "far tornare insieme Mirko e Perla"? Spunta una chat!

Gossip TV

Greta Rossetti entrerà domani nella casa del GF e sembra che le sue intenzioni siano quelle di far tornare insieme Mirko e Perla. Almeno questo è ciò che ha scritto in una chat che sta circolando sul web!

Questa edizione del Grande Fratello potrebbe rivelarsi piena di sorprese, perché sembra che Greta Rossetti abbia deciso di entrare nel reality per "far tornare insieme Mirko e Perla". Almeno questo è quanto è emerso da una chat diffusa sul web dall'esperta di gossip Deianira Marzano.

GF, Greta Rossetti non ha intenzione "di mettere i bastoni tra le ruote" tra Mirko e Perla

Alla vigilia del suo ingresso nella Casa di Canale5, l'ex tentatrice Greta Rossetti ha pubblicato un post sui social in cui rivela che ha intenzione di godersi il suo percorso nel programma condotto da Alfonso Signorini pensando a sé stessa e alla sua felicità. Inoltre, Greta ha specificato che non intende entrare per rubare il fidanzato a nessuna e che:

"Quando lascio non torno indietro"

Al di là del suo post sui social, in cui è evidente che l'ex tentatrice non ha alcun rancore verso l'ex Mirko e neppure verso Perla, a stupire i fan del programma è stata una chat che è comparsa sui social, diffusa dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Nella chat, Greta Rossetti si interfaccia con una fan del GF che chiede all'ex tentatrice il "favore" di non interferire con Mirko e Perla:

"Allora Greta, se tu ci fai rimettere insieme Perla e Mirko ti salveremo sempre, lo promettiamo, basta che non rovini il loro amore, xké da come hai detto anche tu si vede ancora che c'è qualcosa tra di loro"

Se la richiesta dei fan dei #Perletti non stupisce, a lasciare senza parole è la rassicurazione di Greta: la Rossetti non solo promette che non interferirà, ma che, li farà tornare insieme:

"Farò di tutto per farli tornare insieme. Promesso. Cercherò di far capire a lui che è la cosa giusta. Vedrete. Io non entro per mettere il bastone tra le ruote, anzi."

Scorpi le ultime news su Grande Fratello