Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi avvistati insieme dopo la rottura e le accuse di tradimento!

Solo qualche giorno fa, Sergio D'Ottavi ha annunciato di aver chiuso la sua storia con Greta Rossetti, conosciuta al GF, accusandola di averlo tradito...per poi ritrattare. E, ora sembra che i due siano stati visti insieme: costa sta succedendoU?

Domenica 16 giugno, Sergio D'Ottavi ha annunciato sui social la fine della storia con Greta Rossetti. I due si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. L'ex gieffino aveva anche rivelato che la fine del loro rapporto era dovuta a un tradimento dell'ex tentatrice, scatenando così - anche se inavvertitamente - la rabbia dei followers che non hanno perso l'occasione per attaccare Greta.

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: tradimento o non tradimento?

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Sergio D'Ottavi dichiarava che tra lui e Greta era tutto finito e che non poteva continuare a nascondere ciò che era successo. L'ex gieffino ha affermato che Greta aveva sfruttato la sua immagine di Gentleman per ripulire la sua e che c'era stato un tradimento, che la gieffina aveva cercato di negare.

Da quel momento, i fan si sono schierati in massa contro Rossetti e l'hanno duramente attaccata sui social, tanto che l'ex tentatrice ha reso privato il suo profilo Instagram.

Greta è poi riapparsa per pubblicare a sua volta un messaggio, mentre anche Sergio D'Ottavi ha ripreso l'argomento, prima specificando che il tradimento non era stato fisico, per poi cancellare la storia in cui annunciava la rottura con Greta. La confusione trai fan era aumentata ancora, quando D'Ottavi aveva ancora ritrattato le sue parole, chiedendo poi rispetto e riserbo affinché lui e Greta potessero discutere della situazione tra di loro, senza ulteriori interferenze:

"Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle...resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia. Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito... Troppo facile puntare il dito e massacrare però pensate anche che di fronte quei commenti c'è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più ci sono abituata ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso"

GF, Greta e Sergio avvistati insieme: ritorno di fiamma?

La situazione sembra aver preso un'ulteriore svolta perché sembra che Greta e Sergio siano stati avvistati insieme, nelle scorse ore, dopo la rottura. A rivelarlo è stata una segnalazione giunta da un'utente anonima a Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha pubblicato una foto nella quale si vedono i due ex gieffini seduti a un tavolo intenti a parlare.

Nonostante la loro espressione sia seria, la segnalazione riporta che i due erano sorridenti e sembravano in buoni rapporti:

"Comunque appena visto Sergio e Greta seduti a mangiare a Ponte Milvio, e ridono. Appena ho preso il telefono mi guardavano e mi sono vergognata a fare la foto."

La foto ha fatto pensare ai fan che forse tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma e e che forse la rottura tra i due ex gieffini non debba essere così definitiva, se i due sono stati paparazzati insieme a pranzo.

