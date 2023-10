Grande Fratello: "Format complesso da orchestrare, Alfonso Signorini è bravo a...", parla Simona Ventura

Gossip TV

Simona Ventura elogia il conduttore del Grande Fratello.

Stasera, giovedì 12 ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. A dire la sua sul popolare reality show ci ha pensato Simona Ventura che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha speso parole di stima e affetto nei confronti del conduttore Alfonso Signorini.

Simona Ventura e le parole su Alfonso Signorini

Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui si è raccontata senza filtri e parlato dei suoi progetti televisivi: da Citofonare Rai2 a Ballando con le Stelle fino a Che Tempo Che Fa. Non solo. SuperSimo ha colto l'occasione per dire la sua sui reality show di oggi elogiando l'operato di Alfonso Signorini, attualmente al timone del Grande Fratello:

Io penso che Alfonso Signorini sappia guidare benissimo il suo Grande Fratello, è molto bravo a tenere le redini di un format che è molto più complesso da orchestrare oggi che un tempo, non solo per l'usura fisiologica dei format, ma anche per chi può partecipare. Chi voleva farlo, in un certo senso lo ha già fatto.

Se penso che la nuova edizione ibrida funzioni? Sì, penso che la commistione Vip e persone comuni possa funzionare, anche se richiede il suo tempo. La verità è che il conduttore è importantissimo in questa fase. A me non dispiacerebbe se anche la Rai tornasse a fare reality. [...] Ci sono programmi che io adoro guardare come C'è posta per te, ma non lo guarderei mai senza Maria De Filippi, credo che senza di lei non esisterebbe e non lo farei mai. Stesso discorso vale per i programmi di Antonella Clerici e non sono le sole. So individuare la capacità degli altri e non esserne invidiosa.

A proposito invece della sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle, la Ventura ha confessato:

Lo spirito è bello. In gara ci sarà anche il mio compagno Giovanni. Ho detto di sì al "generale Milly", questa cosa mi era stata già proposta per Il Cantante Mascherato e a lei era venuta in mente questa idea della presenza di Giovanni. Credo sia la prima volta per la Tv italiana, se non in assoluto, che una coppia partecipi al programma separatamente [...] È un periodo molto bello, ma soprattutto un periodo in cui ho voglia di fare molte cose.

