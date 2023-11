Grande Fratello, Filippo Bisciglia prossimo concorrente del reality!

Gossip TV

Filippo Bisciglia è prossimo a diventare un nuovo concorrente del GF. Ecco cosa sappiamo!

La casa del Grande Fratello sta per accogliere un nuovo inquilino: il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia è pronto a entrare nel reality di Canale5.

GF, Filippo Bisciglia prossimo concorrente del reality!

Come annunciato dalla pagina Instagram Very Inutil People, Filippo Bisciglia sarà uno dei prossimo concorrenti della casa di Cinecittà. Dopo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e l'ex tentatrice Greta Rossetti, anche il conduttore del docu-reality Mediaset potrebbe unirsi agli inquilini del programma condotto da Alfonso Signorini. Un ingresso che arriva a qualche settimana dalla conferma che, almeno per quest'anno, Temptation Island Winter non diverrà realtà.

La versione invernale del celebre programma che mette alla prova la fedeltà delle coppie sarebbe dovuta andare in onda a partire da gennaio 2024, ma di recente è arrivata la conferma che non farà parte delle trasmissioni del palinsesto invernale. Questo spiegherebbe l'eventuale ingresso di Bisciglia al GF, dove ritroverebbe i concorrenti dell'ultima edizione di Temptation.

Con un semplice post, la pagina Instagram ha annunciato l'ingresso di Bisciglia accludendo alle foto del conduttore una semplice didascalia:

"Esclusivo"

Sotto il post con la notizia, i commenti sono fioccati e l'eventuale entrata di Filippo Bisciglia al GF è stata accolta con sentimenti contrastanti dai fan, i quali hanno già ipotizzato un falò di confronto in giardino tra Mirko, Perla e Greta. Per ora, nessun comunicato ufficiale del GF ha confermato l'ingresso di Bisciglia, perciò, non ci resta che attendere ulteriori conferme e aggiornamenti.

