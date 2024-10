Grande Fratello, Federica Petagna su Alfonso D'Apice: "Credo abbia un'altra, avrei voluto maggiore sincerità"

Gossip TV

Entrata da qualche giorno nella Casa del GF, Federica Petagna si è confidata a proposito di un sospetto sul suo ex fidanzato, Alfonso D'Apice. Ecco cosa ha raccontato agli inquilini.

Nella puntata di lunedì 28 ottobre 2024 è entrata nella Casa del Grande Fratello anche un'ex protagonista di Temptation Island: si tratta di Federica Petagna. L'ex partecipante al docu-reality di Canale5 dopo aver chiuso la relazione con Alfonso D'Apice, ha deciso di mettersi in gioco, prendendo parte a uno dei reality più seguiti di Mediaset.

GF, Federica Petagna su Alfonso D'Apice: "Credo abbia un'altra donna"

Chiacchierando con gli altri gieffini, Federica Petagna ha confessato loro di avere un dubbio sull'ex fidanzato, Alfonso D'Apice. A suo dire, infatti, il suo ex compagno, con cui ha vissuto una storia durata 8 anni, di cui tre di convivenza, avrebbe trovato una nuova fiamma. L'ex protagonista di Temptation Island ha espresso perciò la sua perplessità sull'ex e ha ammesso di sentirsi dispiaciuta perché sperava in una maggiore sincerità da parte di Alfonso.

Durante l'ultimo confronto che i due hanno avuto, negli studi di Uomini e Donne, Federica ha ammesso di aver intrapreso una storia con Stefano Tediosi, tentatore a cui si era avvicinata nel reality. Alfonso, invece, sembrava ancora molto preso da lei, ragion per cui, Federica si è detta sorpresa nello scoprire che l'ex fidanzato avesse voltato pagina, ma che in quel momento non le avesse detto nulla.

Sulla nuova relazione di Federica e Stefano c'era stato un certo riserbo da parte di entrambi, finché non erano trapelate altre indiscrezioni. Secondo diverse fonti, infatti, la frequentazione tra i due sarebbe già archiviata e Federica avrebbe iniziato a conoscere un certo Antonio, cugino di Titty Scialò, altra concorrente del programma. Quando i rumors erano diventati più insistenti, Federica e Stefano avevano postato una foto di coppia nelle stories Instagram del tentatore.

Da quel momento, Alfonso aveva cancellato tutte le foto con Federica dai suoi account social e a quanto sembra starebbe frequentando un'altra ragazza, archiviando definitivamente i sentimenti per l'ex.

GF, Federica delusa da Alfonso: "Avrei voluto maggiore sincerità da lui"

Confidandosi con le Non è la Rai, Federica ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della loro storia d'amore, ammettendo che tra i principali problemi che avevano c'erano la mancanza di comunicazione e l'eccessiva gelosia di Alfonso:

"Andavamo avanti facendo finta di niente ma alla fine sono scoppiata. Le discussioni le evitavamo ma, alla fine, sempre a quello siamo arrivati. Se ci fossimo comportati in un altro modo, magari le cose sarebbero andate diversamente. Purtroppo sono andate così, non si possono comandare i sentimenti"

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation ha poi dichiarato di sentirsi dispiaciuta nell'apprendere che Alfonso aveva voltato pagina e che non le aveva detto nulla. Nelle sue parole non c'era alcuna condanna, perché era consapevole del dolore che l'ex stava affrontando e che voleva che si rifacesse una vita, ma avrebbe voluto maggiore sincerità:

"Sai cosa vorrei? Cosa mi fa restare male? Io sono stata molto sincera raccontando la mia nuova relazione e il fatto che ci stiamo sentendo. Se che lui sta soffrendo ma anche che sta provando a rifarsi una vita. So che lo sta facendo. Vorrei un po’ più di sincerità da lui."

