Grande Fratello, Eva Grimaldi: 5 incredibili curiosità sull'attrice sposata con Imma Battaglia

Gossip TV

5 cose di cui forse non sei a conoscenza su Eva Grimaldi, l'attrice sposata con Imma Battaglia nonché ex storica di Gabriel Garko che è da poco entrata - per la seconda volta - nella Casa del Grande Fratello.

Conosciamo meglio una delle ultime concorrenti ad essere entrata nella Casa del Grande Fratello, Eva Grimaldi, attraverso cinque curiosità sulla sua vita!

Grande Fratello: 5 curiosità su Eva Grimaldi

1. Età e segno zodiacale

Milva Perinoni, in arte Eva Grimaldi, nasce a Nogarole Rocca, un comune in provincia di Verona, in Veneto, il 7 settembre del 1961; quindi è del segno della Vergine ed ha 63 anni.

2. La carriera nel mondo dello spettacolo

Inizia a lavorare come benzinaia, poi però tenta la strada della TV. Infatti, esordisce sul piccolo schermo con il programma Drive In, dove interpretava il ruolo di guardarobiera. Dopo qualche puntata, però, lascia la trasmissione perché viene scelta per recitare in Intervista, film di Federico Fellini. Da questo momento in poi, lavora come attrice, e la ritroviamo in diverse pellicole d'autore, come ad esempio Tolgo il disturbo di Dino Risi, ma anche in diverse pellicole più popolari, come ad esempio Abbronzatissimi ed Abbronzatissimi 2- Un anno dopo di Bruno Gaburro. Recita anche in teatro e, più avanti, soprattutto per le fiction, come ad esempio Caterina e le sue figlie.

3. Le foto sexy

Tra gli Anni Ottanta e Novanta si fa fotografare senza veli per qualche rivista erotica, come Playmen e Playboy, mentre agli inizi degli Anni Duemila posa per un calendario sexy.

4. I reality show

Partecipa a diversi reality show, come Pechino Express, L'Isola dei Famosi, Tale e quale show, e per due volte al Grande Fratello.

5. La vita sentimentale

Ha una relazione amorosa con l'agente dello spettacolo Lele Mora, il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi, ma la storia d'amore più nota è quella con l'attore Gabriel Garko, con il quale convive per otto anni. Nel 2006, invece, si sposa con un imprenditore, Fabrizio Ambroso, però è solo nel 2010 che conosce il suo grande amore, ossia l'attivista e politica Imma Battaglia. Le due si uniscono civilmente nel 2019.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.