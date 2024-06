Grande Fratello, è ritorno di fiamma tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti? La segnalazione!

Gossip TV

Dopo la loro burrascosa rottura, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti del GF sono stati avvistati ancora insieme: è un ritorno di fiamma? Ecco cosa sappiamo!

Una delle coppie dell'ultima edizione del Grande Fratello, quella formata da Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, aveva inaspettatamente annunciato la rottura solo qualche giorno fa. Con una serie di stories su Instagram erano emersi sospetti di tradimento, poi rinnegati, e i due ex gieffini si sono detti addio. Tuttavia, da qualche giorno hanno iniziato a circolare voci di un possibile ritorno di fiamma, poiché Greta e Sergio sono stati avvistati insieme in più di un'occasione.

GF, ritorno di fiamma tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti?

Nelle scorse ore, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sono stati visti nuovamente insieme, come dimostrano alcuni scatti che hanno inziato a circolare sul web. In alcune foto i due erano fuori a un bar, felici e rilassati, in altre, invece si prestavano a salutare alcuni piccoli fan e a scattare dei selfie con loro. Vedendoli insieme, non si può non pensare immediatamente che tra i due ex concorrenti del GF ci sia un ritorno di fiamma.

La coppia si è conosciuta e innamorata all'interno del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini: Sergio D'Ottavi è entrato ad avventura già iniziata, insieme a Stefano Miele, e subito è stata immediata l'attrazione con l'ex tentatrice Greta Rossetti. Quest'ultima ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà come probabile rivale di Perla Vatiero, essendo stata la tentatrice che ha persuaso Mirko Brunetti a chiudere la storia con la fidanzata. La relazione tra Greta e Mirko, tuttavia, si era chiusa poco prima dell'ingresso dell'imprenditore nel programma. I tre si sono così ritrovati nella Casa, nella speranza che si creasse un triangolo amoroso che risollevasse gli ascolti della trasmissione.

Tuttavia, Perla e Greta sono diventate poco dopo amiche e complici e, mentre Vatiero e Brunetti cercavano di chiarire i loro rispettivi sentimenti, Greta si era avvicinata a Sergio, fino a innamorarsene e a decidere di iniziare con lui una tenera storia d'amore. La coppia ha dovuto affrontare diverse difficoltà, come l'avversione della madre di Greta, Marcella Bonifacio, per D'Ottavi. Secondo la donna, infatti, Sergio non era degno della figlia e non sono mai mancate le frecciatine da parte sua verso il genero. Dopo l'uscita dal programma, tuttavia, i rapporti si erano distesi, tanto che Sergio era stato anche in vacanza con la famiglia Rossetti.

Tornando al presunto ritorno di fiamma, anche il giornalista Alessandro Rosica sui social ha pubblicato una storia nella quale ha confermato che i due gieffini stanno cercando di comprendere se è possibile riprendere la loro storia oppure decidere di chiudere definitivamente il loro rapporto:

" Mi state chiedendo tutti di Greta e Sergio . Sono persone adulte e vaccinate e come tutte le persone adulte stanno capendo se si possa ricucire la loro rottura. Da qui i loro incontri negli ultimi giorni. Per ora non si sa altro. Ma sicuramente stanno pensando se ricominciare o chiudere per sempre. 100 % vero. Ultim’ora"

GF, cos'è successo tra Sergio e Greta: le cause della rottura

Ma cosa ha scatenato la fine della storia tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti? Qualche settimana fa, l'ex gieffino ha pubblicato un lungo messaggio sui social, nel quale affermava che tra lui e l'ex tentatrice era tutto finito. Dalle sue parole è emerso che Greta avesse sfruttato la buona immagine di Sergio per ripulire la sua e che ci fosse stato un tradimento.

Nel suo sfogo, Sergio aveva affermato che non aveva più intenzione di andare avanti con la sua relazione con Greta, essendo venuti meno lealtà e rispetto nei suoi confronti. Alla sua rivelazione, inizialmente, Greta aveva risposto con il silenzio, rendendo privato il suo profilo Ig per limitare gli insulti che erano piovuti contro di lei.

In seguito, D'Ottavi aveva ritrattato diverse sue affermazioni, negando che il tradimento fosse stato fisico e invitando i fan a non accusare Greta, insultandola e offendendola. Dato che l'ex gieffino aveva parlato di tradimento, i primi sospetti dei fan erano ricaduti su Eugenio Colombo, ex flirt di Rossetti e suo carissimo amico. Anche quest'ultimo era dovuto poi intervenire per chiarire di non essere il terzo incomodo del loro rapporto e che tra lui e Greta c'era sempre stata solo una bella amicizia.

Alla fine, l'ex tentatrice aveva pubblicato un messaggio sui social e aveva chiesto ai followers di non insultare Colombo, specificando che non c'era stato nessun tradimento e che lei e Sergio erano intenzionati e risolvere in forma privata la risoluzione della questione. E, da allora, nessuno dei due ha più condiviso nulla con i followers della situazione, chiedendo maggiore rispetto e privacy.

