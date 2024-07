Grande Fratello, è guerra sui social tra Federico Massaro e Sergio D'Ottavi!

Gossip TV

I due ex concorrenti del GF Federico Massaro e Sergio D'Ottavi sono diventati protagonisti di un'accesa lite sui social. Ecco cosa è successo!

Non è passato inosservato sui social lo scontro tra Sergio D'Ottavi e Federico Massaro, ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. I due, infatti, sono stati protagonisti un'acceso scambio di messaggi, alimentando le polemiche che sono nate intorno agli ex gieffini del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Sergio D'Ottavi e Federico Massaro ai ferri corti: la lite sui social!

Dopo Greta Rossetti e Giselda Torresan, altri due ex concorrenti del GF sono diventati protagonisti di una lite sui social: stiamo parlando di Federico Massaro e di Sergio D'Ottavi. Su X, infatti, il modello ha pubblicato un post che era chiaramente riferito a Sergio, con cui ha condiviso l'esperienza di vivere nella Casa più spiata d'Italia.

I rapporti tra i due erano sempre stati improntati a una certa cordialità, anche se Federico si è era attirato più di una volta le lamentele del gruppo di inquilini, ma evidentemente, Massaro ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, soprattutto in riferimento agli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonisti Sergio e Greta. Sui social è così apparso un suo tweet che recitava:

"Alta quota”… Si. Volo in alto, surfare sulle onde mi piace poco stanno troppo in basso. Guardare giù mi distrae dalle cose che contano davvero, molto meglio un no comment e sorridere con amici veri pianificando progetti, ma ad ognuno il suo, giustamente. Viva la libertà"

A qualcuno dei fan che deve avergli chiesto un commento su ciò che era accaduto tra Giselda, Greta e sull'intervento di Sergio D'Ottavi, tuttavia, Federico Massaro ha replicato con un 'no comment' che però ha peggiorato la situazione: "Non mi chiedete di commentare cose. Voglio stare tranquillo è positivo. Basta drammi, le cose importanti sono altre ed è di queste che voglio occuparmi. Ci sono cose migliori da fare piuttosto che commentare e giudicare gli altri. La mia opinione l’ho già data tempo fa".

GF, Sergio D'Ottavi risponde a tono a Federico Massaro: "Deve essere finito il latte..."

Viste le sue parole, infatti, Sergio D'Ottavi ha replicato con un commento che ha infastidito molto il modello e che ha acceso la lite tra loro sui social:

"E niente...si vede che il latte è finito, perché il bambino è tornato a lamentarsi. Non c'è altra spiegazione altrimenti"

Infastidito, Federico ha risposto che Sergio non riusciva a essere serio e che i suoi insulti erano vecchi e stantii. Il modello non si è trattenuto e ha additato D'Ottavi dandogli del bullo, dentro e fuori la Casa. A queste continue offese, Sergio ha però replicato ricordandogli che non solo il GF è finito da un bel po', ma che era stato Federico a immischiarsi nella sua vita e a fare commenti non richiesti:

"Se non fosse per i tuoi interventi non richiesti, dove espirimi opinioni sulla mia vita relazionale e non, nella quale tu non sei il protagonista, ti avrei già dimenticato. Baci"

