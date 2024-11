Grande Fratello, Clayton svela un interesse per Mariavittoria, il gruppo si scatena: "Non ha 30 anni..."

Gossip TV

Iago Garcia e Javier Martinez hanno rivelato a Mariavittoria Minghetti che Clayton Norcross sembra nutrire un interesse particolare per lei, al punto da voler fare un tentativo per avvicinarsi.

Grande Fratello, Clayton Norcross vorrebbe farsi avanti con Mariavittoria

La reazione del gruppo a questa rivelazione, tuttavia, non è stata delle migliori, poiché l’idea è stata giudicata da tutti decisamente fuori luogo. La conversazione si è sviluppata mentre i gieffini si trovavano in giardino, e a un certo punto Luca Calvani ha spiegato con tono incredulo che Clayton, in confidenza, ha condiviso con Iago il desiderio di rompere il ghiaccio con Mariavittoria, chiedendosi se fosse opportuno farsi avanti o aspettare che fosse lei a manifestare un interesse.

"Iago mi ha raccontato che Clayton, non sapendo bene come comportarsi, gli ha chiesto consiglio. Mi ha detto che Clayton non sapeva se fosse meglio fare il primo passo lui o lasciare che fosse Maria Vittoria ad avvicinarsi," ha spiegato Luca Calvani, evidentemente sorpreso.

A quel punto è intervenuto Javier, che ha deciso di aggiungere la sua versione dei fatti per chiarire ancora meglio la situazione:

"Ero presente io stesso durante questa conversazione. Ci trovavamo in sauna, io, lui e Iago. Clayton ha cominciato a parlare di come, secondo lui, le donne abbiano bisogno di sentirsi sicure e di come preferiscano farsi corteggiare piuttosto che prendere l’iniziativa. E, con ‘donne’, intendeva proprio le ragazze della casa. Ha proseguito la conversazione con Iago, parlando di alcune ragazze e facendo allusioni su Maria Vittoria in particolare."

Iago, in seguito, ha voluto aggiungere qualche dettaglio sulla conversazione, spiegando quanto l’atteggiamento di Clayton lo avesse sorpreso:

"Clayton mi ha chiesto esplicitamente se, secondo me, ci fosse qualche ragazza interessata a lui e ha fatto il nome di Maria Vittoria. Mi ha chiesto anche se le ragazze qui tendano a giocare con l’approccio, facendosi desiderare. Poi ha iniziato a parlare del suo passato come attore di Beautiful, quasi a convincermi che, grazie alla sua notorietà, qualche ragazza della casa potesse apprezzarlo per questo. Era convinto di avere delle chance concrete. Insisteva soprattutto su di te, Maria Vittoria, e quando ho cercato di spiegargli che c’è una notevole differenza di età – quasi 40 anni – lui sembrava non voler sentire ragioni. È come se fosse convinto di essere ancora un trentenne. Alla fine, mi sono trovato così spiazzato che ho preferito allontanarmi."

Nel frattempo, Jessica Morlacchi, che stava ascoltando il racconto, ha deciso di intervenire e non ha trattenuto la sua indignazione, sbottando senza mezzi termini:

"Ma è fuori di testa! Completamente fuori! Se mai ci fosse stato qualche dubbio, ora è chiarissimo. Non è mai sembrato connesso alla realtà, ma ora ha davvero superato ogni limite con queste uscite!"