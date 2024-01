Grande Fratello, chiesta la squalifica per un gesto offensivo e malizioso di Federico nei confronti di Letizia [VIDEO]

Gossip TV

Federico Massaro si è lasciato andare a un gesto spinto nei confronti di Letizia Petris. Il web, indignato, chiede a gran voce un provvedimento da parte del Grande Fratello.

Al Grande Fratello, il modello milanese Federico Massaro si è reso protagonista di un gesto spinto nei confronti di Letizia Petris contro il quale il web sta chiedendo a gran voce un provvedimento.

Grande Fratello: il gesto hot di Federico condannato dal web

Letizia era in camera da letto appoggiata al muro intenta a fare stretching e Federico ne ha approfittato per appoggiarsi su di lei da dietro. La fotografa lo ha immediatamente scansato e non è sembrata affatto contenta della confidenza che si è presa il modello. Paolo Masella non c'era ma, se ci fosse, stato considerando quanto si è mostrato attento e puntiglioso con Vittorio, si sarebbe di certo scagliato duramente contro di il gieffino.

Avrà modo di vederlo in puntata? Letizia è probabile che non racconterà nulla per evitare di indisporre il fidanzato che non ha mai nutrito una grande simpatia per Federico. Il gesto è stato subito condannato dal popolo degli internauti tanto da richiedere la squalifica di Massaro. Cosa deciderà di fare Signorini nei confronti di Federico? Lo scopriremo presto.

Lo scontro tra Paolo e Vittorio

Proprio qualche giorno fa, nemmeno a farlo apposta, il macellaio romano ha criticato i comportamenti di Vittorio Menozzi che si sarebbe presentato spesso svestito davanti a Letizia suscitando il suo disappunto:

“Sei andato da Letizia in mutand3e a darle la buonanotte e a me non è piaciuto, è questione di tatto. A me ha dato fastidio. Io non andrei mai a dare la buonanotte in mutand3 a una ragazza, io ho la mia mentalità. Non dico che sia la più giusta del mondo, ma è la mia. Letizia si è distaccata da te perché prima tu le stavi molto più vicino. Ti sei distaccato perché lei è stata la prima a distaccarsi da te”.

Guardate che porco Vittorio che poggia il pacco sul sedere di Letizia... Ah non è Vittorio ma FEDERICO??



Lo stesso che ha detto a Greta: "Se vuoi ti faccio vedere il pisello!"



E dov'è il gobbo moralizzatore col dito alzato???#GrandeFratello pic.twitter.com/XtSw44dxVe — Greta-It'sMe (@GretaOhmg) January 23, 2024

