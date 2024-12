Grande Fratello: chi sarà il preferito Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele, Bernardo, Lorenzo, Tommaso e Javier?

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il diaciannovesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Javier Martinez. Chi sarà il preferito? I sondaggi.

Nella puntata di stasera il televoto non è ad eliminazione. Il televoto è stato aperto questa sera per decretare i due preferiti del pubblico e quindi gli immuni alle prossime nomination. I concorrenti con maggiori preferenze, secondo i sondaggi online, sono Helena e Javier.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 14%. Al secondo posto, Javier con 25%. Al terzo posto, Lorenzo con l'17%, al quarto Tommaso con il 7%, al quinto Zeudi, al sesto Emanuele e all'ultimo posto si posizioma Bernardo.

Grande Fratello: anticipazioni della puntata di lunedì 23 dicembre

Lunedì 23 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera, in pieno spirito festivo, tante soprese per gli inquilini del loft di Grande Fratello: Amanda e Ilaria riceveranno la visita dei figli più piccoli Gaetano e Riccardo.

La mamma di Shaila è pronta a varcare nuovamente la Porta Rossa e, con l’obiettivo di pacificare gli animi dopo la sua ultima visita, preparerà una pastiera per tutti. Servirà ad “addolcire” gli animi? Avrà cambiato opinione su Lorenzo?

Proprio la crisi tra Lorenzo e Shaila continua a tenere banco in Casa. I due sono sempre più lontani e la relazione sembra essere giunta al termine, ci sono ancora margini di recupero?

Nel corso della puntata spazio anche ai videomessaggi di auguri da amici e familiari e due incredibili momenti di show con le coreografie curate da Enzo Paolo Turchi.

Infine, il verdetto dell’affollatissimo televoto. Bernardo, Emanuele, Helena, Javier, Lorenzo e Zeudi: chi saranno i due preferiti del pubblico?

