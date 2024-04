Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Vi spiego perché ho vinto io"

Gossip TV

Beatrice Luzzi, tra le protagoniste assolute della recente edizione del Grande Fratello, intervistata da Chi ha parlato della sua avventura nel reality show e dei suoi progetti futuri.

Beatrice Luzzi, tra le protagoniste assolute della recente edizione del Grande Fratello, intervistata da Chi , ha parlato della sua avventura nel reality show e dei suoi progetti futuri. L'attrice romana è arrivata seconda, battuta in finale da Perla Vatiero. Tuttavia, come noto a tutti, la Luzzi ha conquistato i telespettatori che l'hanno consacrata come la vera Regina di questa edizione. Laureata con lode in Scienze politiche, Beatrice è anche autrice televisiva, scrittrice e attivista. E, soprattutto, mamma. Di Valentino, 15 anni ed Elia, 13, nati dall'amore con il giornalista Alessandro Cisilin. Per loro ha rinunciato a molto, per lei, il reality show targato Mediaset è stato una sorta di "ricreazione" ma anche di rinascita.

"Il mondo dello spettacolo è per antonomasia poco prevedibile, non puoi programmare la tua vita familiare. Ma la sfida più difficile è mentale: esprimere arte in forma di emozioni, di pensiero e di attività quando si hanno i figli non e semplice. Perché essere madre ti regala una felicità divina, ma richiede un'attenzione costante all'organizzazione della giornata, degli imprevisti ed è necessaria una visione pragmatica. Adesso che i ragazzi sono cresciuti, hanno 13 e 15 anni, posso approfittare di tutta la meraviglia dell'infanzia che mi hanno trasmesso e finalmente tornare alla mia natura artistica. E, quell'investimento, posso riscuoterlo"

"Ho fatto lavori nell'ambito della comunicazione, della direzione creativa, della regia che non mi chiedevano di apparire. Se sei madre non puoi doverti truccare sempre, Stare attenta al cappelli, andare in palestra. Sono stata una madre devota, ho messo i ragazzi al primo posto. E l'ho fatto perché sapevo che doveva essere cosi, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli. Ho avuto la fortuna di trovare l'uomo giusto al momento giusto, quando ero pronta a dedicarmi ad altre vite"

Beatrice ha parlato poi di come ha vissuto la sua lunga permeanza nella Casa del Grande Fratello:

"Per me la Casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al Gf devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano. I primi giorni, fino a quando non sono diventata bersaglio degli altri concorrenti, sono stata bene. Poi, in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare. La storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando li dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c'erano le condizioni per farlo. lo e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io si: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita... era difficile da capire per un ragazzo"

Poi, l'ex gieffina ha fatto una confessione importante su Vittorio Menozzi:

"Nella Casa non capivo le eccessive effusioni fra amici o anche fra nemici: farsi i massaggi, infilarsi nel letto, abbracciarsi, buttarsi uno sopra altro. Ecco. lo trovavo poco elegante. Scelgo con chi essere fisica e non amo le effusioni pubbliche. Poi, certo, ero sempre sotto le telecamere per cui sono diventate pubbliche anche le mie effusioni, ma non amo le persone che si abbracciano e baciano spudoratamente in pubblico. La gente si diceva "Ti voglio bene" e pensavo: "Ma come? Sei arrivata ieri e ti ha nominata oggi". E, poi, quando dici "Ti voglio bene" a tutti si perde il senso delle parole, dei gesti, si perde il valore di un abbraccio. Sono molto affettuosa con i miei figli, e sono stata affettuosa anche con Giuseppe Vittorio. Fiordaliso, con Stefano. Nella Casa a volte ti senti perso e hai bisogno di attaccarti a qualcuno, i punti di riferimento sono necessari. Vittorio mi ha salvata quando con Giuseppe si è complicata la situazione. Se non avessi avuto lui come amico non so se ce l'avrei fatta."

L'attrice romana ha raccontato cosa le piacerebbe fare adesso, dopo la sua lunga "permanenza forzata":

"Per prima cosa vorrei fare un grande ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. E poi mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi ci mettono molto di più a dire mezza parola"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .