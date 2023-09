Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il rapporto con i suoi figli: "Ho paura di averli delusi"

Gossip TV

Beatrice Luzzi è stata protagonista di un tenero momento con i suoi figli al GF: ecco cosa è successo.

Beatrice Luzzi è tra le concorrenti più apprezzate dal pubblico per la sua schiettezza e la totale assenza di ipocrisia con cui sta vivendo il Grande Fratello. Nella puntata di questa sera, lunedì 25 settembre, in onda su Canale5, Alfonso Signorini ha voluto regalarle un dolce momento con le due persone di cui l'attrice sente di più la mancanza: i suoi due figli.

GF, Beatrice Luzzi sui figli: "Ho paura di aver deluso i miei figli"

Già durante questa settimana, Beatrice Luzzi è stata protagonista di un acceso confronto con Massimiliano Varrese, che le ha dato della prima donna, ma in generale diversi inquilini della Casa hanno dichiarato di trovare l'atteggiamento della vip molto ipocrita. In diverse occasioni, Beatrice si è sfogata in confessionale, preoccupata di come la sua presenza nel reality e le discussioni di cui è stata protagonista possano avere effetti sulla vita dei suoi figli:

"Sanno che non sono iprocrita, penso che siano molto inca**** e preoccupati e non possono far niente. Sono crollata di fronte al pensiero che i miei figli possano aver visto questa gogna ingiusta."

Al conduttore Alfonso Signorini, l'attrice ha svelato la storia che la lega ai suoi figli:

"I loro nonni sono su a Trieste, i miei genitori sono anziani e io e Alessandro non abbiamo voluto prendere una babysitter, perché non ce lo potevamo permettere, ma anche perché ci siamo innamorati di questi bambini. Questa è la prima volta che ci allontaniamo così tanto."

La vippona si è sfogata anche per quanto riguarda l'atteggiamento dei suoi compagni di viaggio nel programma:

"Vedo persone che parlano e sparlano e la passano liscia. Io invece non dico nulla, ma vengo accusata di essere ipocrita. Ho timore che queste parole possano avere degli effetti sulla loro vita, non voglio questo per loro. Andare a scuola e sapere che tua madre è tacciata per essere l'antipatica della situazione non è bello. Vedo e provo delle emozioni molto diverse dagli altri, sembra di stare alle scuole medie. Adesso capisco meglio alcune compagne di classe dei miei figli che subiscono questo."

A sorpresa, Alfonso Signorini l'ha indirizzata in un secondo momento verso l'uscita, dove ad aspettarla c'erano i due figli: Valentino ed Elia. Entrambi i ragazzi hanno voluto rassicurare la loro mamma:

"Sei bellissima mamma, noi stiamo benissimo. Siamo fieri di te, anche papà. Accendiamo la tv quando possiamo e sei sempre con noi, continua così, tieni duro, non mollare. Siamo fieri di te. Non essere triste, non devi preoccuparti per noi, noi sappiamo chi sei"

L'attrice li ha poi avvolti in un lungo abbraccio e ha chiesto loro scusa: "Mi dispiace per la figura che vi sto facendo fare...Ma a scuola ne parlano? Come vanno le cose?". Valentino ed Elia l'hanno rassicurata nuovamente e poi hanno dichiarato ad Alfonso Signorini che la loro mamma è tutto tranne che ipocrita:

"L'hanno definita ipocrita, ma lei è tutto il contrario, anzi è pure troppo diretta"

