Grande Fratello, Massimiliano Varrese affronta Beatrice Luzzi: "Quando parli sei tagliente" (VIDEO)

Gossip TV

Dopo lo scontro di gruppo, arriva il chiarimento tra Massimiliano e Beatrice Luzzi al Grande Fratello.

Non c'è pace per Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. La concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 si è infatti resa protagonista di un duro confronto con Massimiliano Varrese in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi a confronto

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 21 settembre 2023 su Canale 5, nella Casa di Cinecittà sono nati i primi e accesi scontri tra i concorrenti. Scontri che hanno destabilizzato e ferito Beatrice Luzzi , che si è poi confrontata con Massimiliano Varrese:

Mi dispiace che si sia creata questa situazione. Non era mia intenzione infierire. Tu sei fastidiosa quando dici le cose, perché non ti metti mai in discussione? Dici sempre che sono gli altri che non capiscono il tuo modo di fare. Sei imperativa. La tua figura è particolare, forte. Hai un'eleganza che può sembrare altezzosità. Parli poco, ma quando parli sei tagliente..io ti chiedo scusa se hai pensato che volevo ferirti, ma non era mia intenzione.

Leggi anche Sonia Lorenzini vuota il sacco: il rapporto finito con Dayane Mello e il "nuovo" Gf

Ferita e delusa dal modo di parlare di Massimiliano, Beatrice ha sbottato. La concorrente del Gf ha infatti rivelato di essere convinta che il suo compagno di gioco abbia strumentalizzato alcune situazioni solo per attaccarla:

Ne avevamo già parlato quindi metterlo in mezzo a una situazione già così difficile l'ho trovato davvero cattivo. Il discorso della lavatrice è stato di una cattiveria gratuita Max. Io ho una visione e percezione delle cose diversa dalla maggior parte delle persone. Forse devo essere io più ipocrita [...] Ognuno ha le sue caratteristiche. Io sono sicura di non riuscire a cambiare. Io sono in nomination e questo mi fa molto male.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.