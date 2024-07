Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, il motivo del distacco

Gossip TV

I due ex concorrenti del Grande Fratello, avrebbero avuto un litigio: ecco il motivo dell'unfollow e delle foto di coppia scomparse.

Grande Fratello: gelosie e ripicche tra Beatrice Luzzi e Garibaldi

Ieri, i fan dei sostenitori della coppia del Grande Fratello, formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno ricevuto una doccia gelata guardando le mosse social dei due ex gieffini.

Grande Fratello, La Luzzi ha smesso di seguire su Instagram il bidello calabrese e inoltre sono sparite tutte le loro foto in cui erano insieme. Su X (precedentemente noto come Twitter), diversi utenti hanno criticato queste mosse social, alimentando le voci su una crisi tra i due ex gieffini. La Luzzi, decisa a chiarire la situazione, è quindi intervenuta direttamente sulla questione, lasciando però qualche dubbio.

"Io non l'ho tolto (riferiandosi al segui su Instagram). - ha dichiarato Beatrice - Non so cosa sia successo. A volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui. Che p*lle!"

Le motivazioni tuttavia hanno lasciato non poche perplessità. E se da una parte c'è chi non crede per nulla alla loro relazione, dall'altra, l'esperta di gossip Deianira Marzano , ha fornito il motivo del loro allonantamento. Secondo quanto ha riferito, sembrerebbe che i due ex gieffini abbiamo avuto un litigio a causa di alcuni comportamenti di Giuseppe che avrebbe insfastidito Beatrice.

"Pare che Beatrice e Giuseppe abbiano avuto una discussione perché a lei hanno girato dei video di Giuseppe durante il party dove si tenevano i provini del Gf e dove poi lui ha seguito una ragazza su Instagram un po’ per farla ingelosire. Va beh, comunque niente di grave, l’amore non è bello se non è litigarello."

