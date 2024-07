Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo ai ferri corti?

Gossip TV

Alcune mosse social hanno immediatamente scatenato il caos tra i fan degli ex concorrenti del Grande Fratello

Dopo la conclusione del Grande Fratello, ​Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembravano aver raggiunto un punto di svolta nella loro relazione, tanto da presentarsi reciprocamente alle rispettive famiglie, confermando così il loro status di coppia e partecipare insieme ad eventi ufficiali per la gioia dei Bealdi ovvero il numeroso fandom che sostiene i due ex gieffini.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si tolgono il segui su Instagram e spariscono le foto di coppia

Ieri, tuttavia, sembra che l'idillio sia già finito. I sostenitori due ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello hanno notato alcune mosse social che hanno fatto mormorare subito il gossip. Sembrerebbe che l'attrice romana, nota per il ruolo in "Vivere," e il bidello calabrese abbiano smesso di seguirsi su Instagram. Inoltre, dalle loro pagine sono sparite alcune foto di coppia.

Su X, (ex twitter), alcuni utenti hanno criticato le mosse social tra i due ex gieffini e la Luzzi ha deciso di intervenire direttamente sulla questione, lasciano però qualche dubbio.

"Togliersi il segui a 53 e 31 anni? Neanche fossimo all’asilo. Avete litigato? Bene, scann*tevi in privato, ma queste mosse pubbliche sono di una pochezza che si può accettare solo da Mirko e Perla. Per dire."

"Io non l'ho tolto. Non so cosa sia successo. A volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui. Che p*lle!" ha replicato Beatrice.Le motivazioni tuttavia di quest'ultima hanno lasciato come detto qualche perplessità. Le foto di coppia sparite, infatti, non potrebbero essere sviste o disattenzioni da parte di uno o dell'altra, ma un gesto preciso con altrettanto significativo messaggio.

"Non sono mai stati insieme. L'ho sempre detto! Solo amici o roba lavorativa. Ora forse nemmeno quello più. Stop! Ve lo garantisco al 1000%." ha precisato l'esperto di gossip, Alessandro Rosica.

Concluso il reality show, Beatrice e Giuseppe sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, facendo presagire un possibile riavvicinamento dopo il rapporto burrascoso che si era creato nella Casa. Il bidello calabrese, in un gesto pubblico di riconciliazione, le aveva chiesto scusa tramite una lettera pubblicata sulle pagine di "Di Più". Questo gesto sembrava aver avuto l'effetto desiderato, poiché i due apparivano spesso insieme, alimentando le speranze dei fan su una loro ritrovata armonia. Invitati frequentemente come coppia a vari eventi, hanno mostrato una crescente complicità. Uno di questi eventi si è tenuto recentemente a Milazzo, dove la coppia è apparsa particolarmente affiatata e vicina. Alla luce delle mosse social di ieri, tuttavia, la relazione potrebbe essere di nuovo giunta al capolinea.

