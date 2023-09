Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: "Dice a tutti che sono falsa, è il suo modo di schiacciarmi"

Gossip TV

È guerra al Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Nel corso dell'ultima puntata del reality show, andata in onda ieri lunedì 25 settembre 2023, i due concorrenti si sono infatti resi protagonisti di un duro botta e risposta in diretta in cui sono volate accuse e offese.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: scontro in diretta al Gf

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 25 settembre 2023 su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto parlare anche del rapporto nato nella Casa tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Un rapporto sempre più conflittuale proprio come rivelato dall'attore al conduttore:

Mi dava fastidio questo suo atteggiamento altezzoso, spesso autocritico. Nel momento in cui uno le dice la verità, sei quello cattivo. Questa è la mia personale opinione, ce lo siamo detti in faccia [...] Sei stata la prima a dire che sono un bluff!

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione immediata di Beatrice. Interpellata da Signorini, la discussa protagonista della nuova edizione del Gf ha accusato l'attore di parlare male di lei con gli altri concorrenti:

Cercavo di capire cosa gli avesse dato fastidio, adesso dice che "tutti" la pensano così, ma non è vero, io ho degli ottimi rapporti con tutti. È un suo modo di schiacciarmi. Va a dire che sono ipocrita e falsa davanti a tutti, non risolve privatamente. Sabato mattina mi ha detto di resettare e abbiamo provato ad avere un rapporto semplice.

