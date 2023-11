Grande Fratello, Beatrice Luzzi amareggiata con Cesara Buonamici per l'immunità a Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Continuano i dissapori - a distanza - tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, dopo la diretta del GF di lunedì. Ecco cosa è successo.

La situazione all'interno del Grande Fratello si fa di volta in volta sempre più spinosa per Beatrice Luzzi, che ora è ai ferri corti anche con Cesara Buonamici, opinionista di questa edizione del reality Mediaset di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Beatrice Luzzi si sfoga con Fiordaliso contro Cesara Buonamici

Durante il daytime di oggi, al GF, Beatrice e Fiordaliso si sono ritrovate a chiacchierare dei loro coinquilini, ma l'attrice ha anche parlato dell'antipatia per Cesara Buonamici, con cui fin dalla prima puntata ha avuto diversi piccoli scontri. Questa volta, le origini della discussione si sono presentate già nella puntata di lunedì 20 novembre, anche se le motivazioni per cui Beatrice sente di avercela con l'opinionista riguarda la scelta di quest'ultima di assegnare l'immunità, in più di un'occasione, sia a Massimiliano Varrese, sia a Giuseppe Garibaldi.

Parlando con la cantante, infatti, Beatrice ha esordito, dicendo:

"Salva sempre Giuseppe e Max. Sono due viziati, privilegiati e protetti"

Alla replica di Fiordaliso, Beatrice ha continuato arrabbiata:

"Ma perché li salva sempre? Io non lo so, non riesco a capire!"

si è svegliata carica col cappottino a cesara che dà sempre l'immunità al bidello e al guru “due viziati privilegiati”pic.twitter.com/V6MOAIRIAv — Paola. (@Iperborea_) November 22, 2023

