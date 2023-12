Grande Fratello, avvistato Mirko Brunetti dopo l'eliminazione: "E' molto triste"

Gossip TV

La segnalazione su Mirko Brunetti dopo l'eliminazione al Grande Fratello.

Nonostante molti degli inquilini della Casa siano convinti che Mirko Brunetti si trovi in tugurio, il 26enne originario di Rieti è stato definitivamente eliminato nel corso della 25esima puntata del Grande Fratello, sconfitto al televoto contro Anita, Perla e Sara Ricci. Mirko, come è ben noto, ha lasciato le sue ex fidanzate nella Casa, tenendole ancora in sospeso.

Grande Fratello, "Ho incontrato Mirko, era molto triste", la segnalazione

Le vicende sentimentali dell'ex gieffino tengono ancora bando nonostante lui non abbia mai preso una posizione netta. Perla e Greta, nelle ultime ore, si sono confrontate e l'ex tentatrice ha rivelato alla Vatiero alcune importanti e significative parole che il ragazzo le avrebbe detto durante la loro storia. Ad oggi, Mirko, si trova recluso in hotel aspettando di tornare ospite nello studio del reality show. L'esperto di gossip Amedeo Venza, ha ricevuto una segnalazione e pare che Mirko sia stato avvistato in albergo, riferendo che il suo stato d'animo non è dei migliori.

"Ciao Amedeo, stamattina ho incontrato Mirko Brunetti e la sua mamma in hotel ed era molto triste lui. Per quanto riguarda le ragazze ha detto che ha bisogno del tempo per pensare. Però in cuor suo sa di chi ha bisogno e sa qual è il Mirko che gli piace di più. Poi è risalito in camera. Rimane fino a martedì mattina."

Mirko, quindi, avrebbe ammesso che in cuor suo la decisione l'abbia già presa e in molti pensano che si sia realmente convinto che i suoi sentimenti coinvolgano Greta e lo ha anche ribadito in più di un'occasione anche all'interno della Casa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.