Grande Fratello, Anita Olivieri sparisce dalla Casa poi torna e scoppia a piangere: ecco cosa è successo

Nel corso della giornata di ieri, Anita Oliveri è scomparsa dalla Casa del Grande Fratello per più di un'ora e al ritorno si è sfogata in lacrime con gli altri inquilini.

Grande Fratello, Anita Oliveri: "Ho paura di essere odiata"

La giovane romana è stata spesso messa sotto accusa dal popolo del web per via di un ipotetica protezione che la ragazza godrebbe grazie alla conoscenza di un autore del reality. Sarebbe stata proprio la Oliveri a farselo sfuggire quando parlando con Beatrice, le ha detto di essere stata chiamata a fare il Grande Fratello, di non aver fatto alcun provino e di non aver bisogno di fare il reality. E non è nemmeno finita qui perché Anita è risulta essere sempre tra i preferiti non rischiando quindi mai una nomination e il pericolo di essere eliminata. Fuori dalla Casa, non ha di certo il favore del pubblico essendo la principale antagonista della Luzzi.

Tornando a ieri, Anita si è assentata diverso dello dal grande loft di Cinecittà e al suo ritorno ha confessato piangendo di aver paura di essere odiata dal pubblico e per questo motivo gli autori le avrebbero fatto fare la linea della sua vita:

"Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita. Sì, tutto il tempo in cui sono stata fuori chiusa. Per me è stato molto pesante. Non lo so se lo manderanno in onda lunedì o più avanti. Guardate che è stato pesantissimo e mi ha toccato nel profondo. Bello, ma io ho paura che me lo fanno fare perché fuori esco odiata, mi odiano magari. Io stanotte ho sognato il mio migliore amico che mi diceva che mi odiavano tutti. Perché io vado sempre contro Bea. Quindi loro per tirarmi su cercano di farmi conoscere per quella che sono. Io ho tanta paura per la mia famiglia, non per me. Perché io da sempre combatto con queste cose. Loro magari mi hanno fatto fare la linea per ritirarmi su per questo motivo."

Quindi? Veramente ha fatto la linea della vita?? Lei? Per prima?? Alla faccia! Quindi è proprio raccomandata! #GrandeFratello pic.twitter.com/kJcEOf6dp8 — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) November 11, 2023

