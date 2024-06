Grande Fratello, Anita Olivieri incontra una folla di persone e pensa siano suoi fan: la gaffe della gieffina

Gossip TV

Dopo l'esperienza del GF, Anita Olivieri sperava di essere riconosciuta e inseguita dai fan e quando si è trovata circondata da una folla di persone, non si è resa conto della tremenda gaffe commessa! Vediamo insieme cosa è successo!

Anita Olivieri si è resa protagonista, involontariamente, di una gaffe, mentre era a cena con altri ex concorrenti del Grande Fratello. La gieffina, infatti, credeva di essere stata circondata da una folla di fan in attesa di vederla...per poi rendersi conto che nessuno faceva caso a lei! A quel punto, si è lasciata andare a un'esternazione che ha provocato non poche polemiche sul web.

GF, Anita Olivieri e la gaffe sui presunti fan che non è piaciuta sul web!

A cena con alcuni ex concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, Anita Olivieri è stata protagonista di un avvenimento molto discutibile: la plurilaureata gieffina, infatti, era insieme a diversi suoi ex inquilini, tra cui Marco Maddaloni e, nel vedere la gente assiepata fuori dal locale ha dichiarato:

"Forse siamo strani noi, Marco...Ma sembra di stare allo zoo"

Poi Anita ha salutato qualcuno nella folla e dalla risatina che ha fatto seguito al saluto sembrava che la gieffina pensasse che le persone che erano in attesa fuori dal ristorante fossero lì per incontrarla. Sul web, le sue parole e la sua presunzione non sono piaciute affatto e molti fan del reality l'hanno duramente criticata, perché la frase pronunciata sembrava irrispettosa, soprattutto, se rivolta ai suoi presunti "fan".

GF, Anita Olivieri e le preoccupazioni per l'eccessiva fama che il reality le avrebbe dato: le sue dichiarazioni dentro la casa!

Non è la prima volta che Anita Olivieri sembra convinta di essere circondata da folle di fan, giunte lì per lei e per salutarla. Nella Casa, durante il suo percorso, infatti, non ha mai nascosti i dubbi sulla popolarità che le sarebbe derivata dalla partecipazione al GF. In una conversazione con Massimiliano Varrese, l'ex gieffina aveva confessato di essere preoccupata di cosa sarebbe stata la sua vita, una volta lasciata la bolla del GF.

Dialogando con Varrese, Olivieri aveva raccontato com'era la sua vita quotidiana fuori dal programma e aveva ammesso che, una volta fuori, le cose sarebbero state sicuramente molto diverse. In particolare, Anita aveva raccontato che con la fama che sarebbe giunta, per lei sarebbe stato più difficile vivere la sua quotidianità, perché avrebbe avuto sempre gli occhi di tutti puntati addosso:

"A volte penso 'che bello', a volte lo penso veramente. Vado in giro in pigiama, non mi frega niente, no? E, quindi, penso di dovermi preoccupare...anche solo con un pensiero mi dà fastidio, mi turba, perché io amo proprio la mia libertà. Io amo andare al cinema da sola, mi pesa pensare che mi possano rompere sempre, anche a cena da sola..."

Ovviamente, anche all'epoca le sue parole non erano piaciute molto sul web e diversi utenti si erano scatenati con la loro ironia, ma anche il conduttore Alfonso Signorini l'aveva riprese per le sue parole, durante una diretta.

