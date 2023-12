Grande Fratello, Anita Olivieri commenta il voltafaccia di Rosanna Fratello: "Falsa e costruita!" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Anita Olivieri ha avuto da ridire sul comportamento di Rosanna Ferrero: ecco cosa è successo!

All'interno del Grande Fratello, tra Anita Olivieri e Rosanna Fratello non è scattato subito un bel feeling, ma al contrario la nuova arrivata nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha espresso il suo malcontento verso la concorrente più giovane per alcuni suoi comportamenti. Peccato che neppure Anita si sia risparmiata le critiche verso Rosanna Fratello.

GF, Anita Olivieri al vetriolo contro Rosanna Fratello!

Trovandosi a discutere della vippona con Fiordaliso e Rosy Chin, Anita ha espresso le sue perplessità su Rosanna Fratello e sul suo comportamento nei confronti degli altri inquilini del GF. Secondo Olivieri, infatti, l'atteggiamento della vip non sarebbe sincero, ma falso e costruito. Certo è che dal suo ingresso, Fratello non ha fatto mistero di avere una certa antipatia né verso Beatrice Luzzi, né verso la stessa Anita, tanto che l'ha accusata di non averle rivolto il saluto una mattina e di trovarla infantile.

Quando Fiordaliso ha confessato che Fratello si era riavvicinata, Anita è parsa stranita:

"Stamattina mi ha abbracciato e mi ha detto ‘Ti voglio bene' e io le ho detto che non ho cominciato io. Siamo colleghe, non siamo amiche. Che lei mi abbracci e mi dica ‘Ti voglio bene' è forzato. Ti dico la verità, quando lei è arrivata, io ero storta per fatti miei. Ero andata in crisi e gliel'ho spiegato. Dopo tre giorni ha fatto così e a me sono girate le scatole"

Anche Olivieri si è detta d'accordo con le sue parole e ha ammesso di trovarle il comportamento della cantante molto sospetto:

"Lo fa con tutti, ha iniziato lei a sparare su tutti, Quel ti voglio bene è tutto forzato! o trovo molti suoi comportamenti costruiti. Cercare una cosa forzatamente a me non piace per niente. Dice ti voglio bene per fingere che ci sia un rapporto di amicizia"

