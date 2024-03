Grande Fratello, Anita Oliveri contro l'ex fidanzato Edoardo Sanson: "Interessato alla visibilità, non era chi pensavo"

Gossip TV

Il lungo sfogo di Anita Oliveri nei confronti del suo ex fidanzato: "Certe persone, pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontane da questi mondi e questi contesti..."

Uscita da pochi giorni dalla Casa del Grande Fratello, Anita Oliveri ha deciso di rompere il silenzio e parlare del suo ex fidanzato Edoardo Sanson che ha deciso di lasciare nel corso della sua permeanza nel reality, legandosi ad Alessio Falsone.

Nei giorni scorsi, il 27enne torinese, ha deciso di iscriversi ad un'agenzia di Ilaria Bussadori palesando il suo interesse ad entrare nel mondo dello spettacolo, smentendo proprio la stessa Anita che ha sempre affermato che il ragazzo fosse riservatissimo e non interessato alla televisione. Edoardo, ha deciso di fare una sorpresa alla Oliveri dopo diversi mesi dalla reclusione della fidanzata nella circostanza di San Valentino e proprio Anita aveva dichiarato che sarebbe stato molto difficile vederlo sul piccolo schermo per la sua grande discrezione e riservatezza. Alla luce delle novità sull'entrata di Edoardo in un'agenzia della Bussadori, Anita ha scritto:

"Alla fine nella vita contano i fatti, a fatti anche io non riconosco più certe persone - ha scritto Anita su Instagram- pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontane da questi mondi e questi contesti poi vedo aumentare i follower grazie alla situazione, sfruttare la cosa, mangiarci sopra e iscriversi ad un'agenzia di tv. Seguire e parlare con gente che mi diffama dalla mattina alla sera, gente che ha minacciato me e la mia famiglia. Un circo. "

"Chiedetemi chi è che non era la persona che pensavo. Tu sei chi sei indipendentemente da come vieni trattato, se cambi atteggiamento in base ad una situazione significa che reciti. La verità è che il 90% delle persone nella vita vuole diventare qualcuno' poi c'è quel 10% che vuole fare show e non lo ammette. Alla fine si è fatta tanta fatica per crearsi qualcosa di proprio e poi ritrovarsi a lavorare grazie al merito di qualcun altro . Per me è meglio così. Non è la prima volta che ci si fomenta davanti a rapporti con persone che per un motivo o per un altro hanno avuto un seguito, lo sanno bene queste persone, ora sanno solo meglio come muoversi, alla fine nessuno ti chiede di aprire il profilo. Vedremo le tarantelle, ma io alla fine lo sapevo già. Per questo sto volando"

