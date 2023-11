Grande Fratello, Anita Oliveri avrebbe bestemmiato: il video incriminato

Gossip TV

Nuovo caso di bestemmia al Grande Fratello. Sul web, nelle ultime ore, circolano diverse segnalazioni e video nei quali si sente Anita Oliveri pronunciare un'esternazione blasfema.

Grande Fratello, presunta bestemmia di Anita Oliveri

La giovane romana, parlando con Ciro, avrebbe detto: "Porc* D**", dove l'ho messo?" Il popolo degli internauti chiede già a gran voce la squalifica della Oliveri anche se, in questa edizione, gli autori sembra che abbiano chiuso gli occhi (o meglio le orecchie) in già due diverse occasioni con due concorrenti: Paolo Masella e Alex Schwazer. Il marciatore lo ha persino ammesso parlando con Giampiero Mughini e Fiordaliso: Sì, ho bestemmiato due volte, scusate. Ma stavo per cadere dal tapis roulant, ero a 18 all'ora. Scusate, ma stavo per rischiare la vita". queste le parole dell'atleta trentino che tuttavia, non ha subito alcun rimprovero o provvedimento. Anche Masella si sarebbe "macchiato" dello stesso crimine, pronunciando una bestemmia con Alex e Ciro parlando dell'incontro tra Heidi Baci e il padre: "Ma non lo vedi che hai fatto, por*o D*, io come padre me ne renderei conto"

Staremo a vedere se nel caso della Oliveri il Grande Fratello andrà ad esaminare la questione per poi decidere il destino della concorrente.

