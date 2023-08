Grande Fratello, anche Giorgio Manetti tra i vip scartati ai provini? Ecco cosa ha dichiarato!

Gossip TV

Mentre si diffondono i primi nomi ufficiali del concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, spunta tra i vip "scartati" anche Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne. Vediamo insieme cosa ha dichiarato il diretto interessato!

Mentre prende corpo il cast ufficiale del Grande Fratello, la cui nuova edizione dovrebbe partire il prossimo 11 settembre, spuntano anche i nomi di vip scartati ai provini del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Tra i provinati che non avrebbero superato l'ammissione nella Casa più spiata d'Italia anche Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne. Ma sarà davvero così? A rivelare la verità è intervenuto il diretto interessato!

Grande Fratello, Giorgio Manetti sui rumors della sua partecipazione ai provini del GF

A riportare il rumor della partecipazione ai provini del GF dell'ex cavaliere e amore storico di Gemma Galgani è stato Amedeo Venza, nelle sue stories su Instagram. Secondo il gossipparo, Manetti era nella lista di vip esclusi ai casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Tuttavia, la sua affermazione è stata smentita dallo stesso ex cavaliere, poco fa, attraverso una dichiarazione diffusa da Tag24.

Giorgio Manetti ha smentito di aver preso parte ai provini del GF, rivelando di aver già rifiutato nel 2020 di far parte della casa del reality:

"Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al GF e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c'era stato un incontro per l'edizione del 2020, ma scelsi di non prendervi parte. Lui è sicuramente una bella persona, un bravo professionista, il programma è bello."

Dopo aver smentito anche un presunto ritorno a Uomini e Donne, di cui è stato protagonista per diversi anni, grazie alla sua storia d'amore travagliata con Gemma Galgani, Manetti ha, invece, mostrato interesse per il dancing show di Rai1, Ballando con le Stelle. Attualmente, del cast del Grande Fratello, per quanto riguarda i vip presenti nella nuova edizione, è stato annunciato ufficialmente solo il primo concorrente, lo sportivo Alex Schwazer.

