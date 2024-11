Grande Fratello, Alfonso Signorini sostituito alla conduzione da Barbara Palombelli? L'ultima indiscrezione

Gossip TV

La più recente indiscrezione sul GF riguarderebbe l'addio di Alfonso Signorini al programma e la sua sostituzione con Barbara Palombelli. Ecco cosa sappiamo!

Il Grande Fratello potrebbe dire presto addio alla conduzione di Alfonso Signorini? Stando ad alcuni rumors e alle ultime indiscrezioni sembra chesi stia valutando una sostituzione del conduttore con un altro noto volto delle reti Mediaset: stiamo parlando di Barbara Palombelli. A lanciare la rivelazione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, ospite del programma Protagonisti di Francesco Fredella.

GF, Alfonso Signorini sostituito da Barbara Palombelli: l'indiscrezione

Il GF potrebbe andare incontro a un cambiamento importante: non stiamo parlando degli oramai tradizionali e ballerini cambi di programmazione, ma di una sostituzione della conduzione del reality di Canale 5. Secondo una recente indiscrezione, infatti, pare che Alfonso Signorini potrebbe presto dover dire addio al programma che, a partire dal prossimo anno, vedrebbe una nuova conduttrice al suo timone.

Una decisione che dipenderebbe dal drastico calo di ascolti a cui il programma è andato incontro dall'inizio di questa edizione: l'ultima puntata ha registrato solo il 13.9% di share e il dato è solo l'ultimo di una serie di puntate flop per il reality. Da qui, sembra che si veda necessario adottare un cambiaemento molto più drastico, partendo proprio dalla conduzione.

Alfonso Signorini è alla guida del programma da numerosi anni ed è oramai considerato un volto storico del programma, ma il prossimo anno potrebbe non far ritorno al timone del GF. A sostituirlo, sembra, ci sarebbe un'altra figura molto conosciuta dal pubblico delle reti Mediaset e che ha alle spalle molti anni alla conduzione di diversi programmi: Barbara Palombelli.

GF, Barbara Palombelli prenderà il posto di Alfonso Signorini alla conduzione del reality?

Barbara Palombelli potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini alla conduzione del GF, a partire dal prossimo anno, rivelano alcune recenti indiscrezioni. A riportare la segnalazione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, ospite nella trasmissione di Francesco Fredella Protagonisti. Non sarebbe certo la prima volta che a Barbara Palombelli viene offerta la conduzione del reality di Canale 5, ma in passato la conduttrice aveva declinato l'offerta.

Stando a quanto ha rivelato Parpiglia, il prossimo anno, al timone del GF potremmo vedere Palombelli in sostituzione di Alfonso Signorini: "So che questa vecchia idea è tornata in auge. Barbara Palombelli è un personaggio difficile da proteggere, ma Mediaset potrebbe riprovarci". La prima volta che Barbara Palombelli fu presa in considerazione già nel 2018, come riportò Davide Maggio, per condurre un' edizione del GF senza vip, la prima dal ritorno sullo schermo del reality a partire dal 2015.

L'indiscrezione venne confermata dalla conduttrice nel 2020 a Tv Talk: lì, Barbara Palombelli rivelò che le avevano chiesto 'un paio di anni fa' di condurre il Grande Fratello, ma che lei aveva deciso di rifiutare, sebbene fu una scelta che non prese a cuor leggero:

"Ci ho pensato a lungo, è un programma che ha il suo fascino. Però ho scelto di restare sull'informazione"

