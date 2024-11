Grande Fratello, Alfonso D'Apice prossimo concorrente del reality: "Vuole riconquistare Federica Petagna"

Gossip TV

Alfonso D'Apice sarà uno dei prossimi concorrenti del GF e, stando a una recente indiscrezione, sarebbe pronto a riconquistare Federica Petagna.

Alfonso D'Apice entrerà nella Casa del Grande Fratello: a lanciare l'indiscrezione è stato il sito di Dagospia nella giornata di giovedì 31 ottobre 2024. Come anche nella precedente edizione con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, anche quest'anno si creerà nel programma di Canale5 una dinamica che vedrà coinvolti due ex innamorati. Inoltre, stando a una nuova indiscrezione, sembra che Alfonso entrerà nella trasmissione con l'obiettivo di riconquistare Federica Petagna!

GF, Alfonso D'Apice prossimo concorrente: "Vuole riconquistare Federica"

La storia d'amore tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna è stata una delle tante raccontate nell'ultima edizione di Temptation Island: la coppia di napoletani ha avuto una lunga relazione durata 9 anni e iniziata quando Federica aveva soli 12 anni. Nel video di presentazione per il docu-reality di Canale5, Federica dichiarava che tra i principali problemi della loro storia ci fosse quello dell'eccessiva gelosia di Alfonso che non le permetteva di vivere una vita "normale". Vacanze solo di coppia, uscite solo di coppia, a Federica non era concesso uscire con le amiche, indossare determinati abiti o costumi al mare.

Questo quadro dipinto dalle parole di Federica ha generato molta indignazione sui social e i fan di Temptation hanno sperato fino alla fine che la ragazza decidesse di chiudere con Alfonso. Nonostante al falò di confronto quest'ultimo abbia ammesso di aver capito i suoi errori e che con questa nuova consapevolezza desiderava una seconda chance, Federica aveva deciso di uscire dal programma come single e non in coppia. I due ragazzi si sono rivisti in una puntata speciale di Uomini e Donne e, mentre Federica ha ribadito la sua decisione di voler voltare pagina e che Alfonso non si era ancora rassegnato e aveva tempestato di chiamate i genitori della sua ex fidanzata per avere sue notizie.

Federica ora è una delle concorrenti del GF, ma sembra che presto, come ha svelato Dagospia, anche Alfonso D'Apice varcherà la porta rossa del programma condotto da Alfonso Signorini. E, stando a una segnalazione diffusa da Amedeo Venza sui social, l'unico obiettivo di Alfonso sarà quello di riconquistare l'ex fidanzata. L'esperto di gossip, infatti, ha raccontato che persone molto vicine ad Alfonso avrebbero lasciato trapelare che per il ragazzo l'ingresso nel reality sarebbe dovuto alla presenza di Federica e al suo desiderio di riconquistarla.

GF, Federica Petagna crede che Alfonso entrerà in Casa

All'interno del GF, Federica Petagna ha raccontato la sua storia con Alfonso, rivelando anche di essere convinta che il suo ex fidanzato abbia voltato pagina e che non abbia voluto rivelarle nulla quando si sono rivisti. La gieffina non ha nascosto una certa perplessità di fronte alla mancanza di sincerità dell'ex fidanzato e ha ammesso che le sarebbe piaciuto che Alfonso fosse più onesto con lei.

Sull'ingresso di D'Apice arriva anche la conferma di Deianira Marzano: l'esperta di gossip, infatti, ha confermato che Alfonso sarebbe in quarantena, in attesa dell'ingresso nella Casa, che avverrà nella puntata di lunedì 4 novembre. Tuttavia, sembra che anche all'interno della Casa qualcuno sia già consapevole dell'arrivo del nuovo concorrente. Sempre l'esperta di gossip ha riportato una segnalazione su una conversazione tra Federica e un'altra inquilina:

"Federica cinque minuti fa bisbigliava nel letto – non ho capito chi era l’altra – che secondo lei lunedì entra lfonso e ovviamente hanno subito cambiato inquadratura."

