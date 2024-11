Grande Fratello, Alfonso D'Apice pronto a chiudere con Federica Petagna?

Gossip TV

Al Grande Fratello, Alfonso D'Apice ha iniziato a nutrire dei dubbi sui sentimenti di Federica Petagna per lui e si confida con Javier Martinez sul da farsi.

La relazione tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna sembra aver subito una nuova battuta d'arresto: i due concorrenti del Grande Fratello, infatti, dopo essersi riavvicinati nei giorni precedenti, sono di nuovo ai ferri corti. Complice la divisione dei gieffini in due aree separate della Casa del reality di Canale 5, Federica ha ammesso che Stefano Tediosi non le indifferente, scatenando così la reazione piccata di Alfonso. Quest'ultimo si è confidato con Javier Martinez e sembra deciso a chiarire con la fidanzata una volta per tutte. Che sia pronto a chiudere la loro storia?

GF, Alfonso D'Apice pronto a lasciare Federica Petagna?

La ritrovata complicità tra Alfonso e Federica al GF sembra essersi già incrinata: dato che i gieffini, su decisione di Alfonso Signorini, sono stati divisi in due gruppi ben distinti, la coppia si è trovata divisa. Federica ha però ritrovato Stefano e tra i due sembra essersi riaccesa una certa chimica. Il comportamento della gieffina ha provocato la reazione infastidita di Alfonso.

Il concorrente sembra sempre più preda dei dubbi e si è confrontato con Javier Martinez per un consiglio: che voglia lasciare Federica? I due gieffini si sono confrontati nel Tugurio e il pallavolista ha invitato l'amico e inquilino a riflettere sul da farsi. Alfonso non riesce più a fingere che le continue incongruenze di Federica lo lascino indifferente e Javier gli consiglia di fare un passo indietro e prendersi lo spazio che gli occorre per realizzare cosa cerca davvero in una relazione: "Non puoi stare sempre a capire cosa lei vuole fare. Tu sai che è una decisione di lei, sarà una decisione difficile da prendere, ma sta a lei".

Alfonso ha rievocato come gli è parsa diversa Federica quando hanno parlato, dopo essere stato mandato nel Tugurio, e ha sottolineato quanto improvvisi sono i suoi cambi di umore. Il gieffino vuole riflettere bene su come comportarsi con la ragazz, perché se da un lato sente di avere ancora dei sentimenti per lei, dall'altro avverte anche che Federica è ancora attratta da Stefano, nonostante gli avesse detto che intendeva chiudere una volta per tutte con l'ex tentatore.

GF, Alfonso e Federica ai ferri corti: "Scegli Stefano e facciamola finita"

Nella puntata di sabato 23 novembre, Alfonso Signorini ha decretato che le coppie del reality venissero divise tra la Casa e il Tugurio: questa nuova suddivisione ha portato perciò Federica Petagna e Alfonso D'Apice a separarsi, dando modo all'ex tentatore Stefano di riavvicinarsi alla ragazza. Infastidito da questa nuova situazione, Alfonso ha cercato un confronto con Federica, dicendole che trova i suoi comportamenti altalenanti: "Io mi sono esposto perché mi avevi detto che avresti chiuso con lui" ha incalzato il gieffino.

Federica, invece, non ha potuto fare a meno di dirgli che Stefano non le è del tutto indifferente e che si sente confusa e ha bisogno di più tempo. Questa risposta ha provocato l'immediata risposta di Alfonso, che ha tuonato: "Allora non sei sincera al 100%". L'onicotecnica napoletana ha però proseguito il suo discorso, cercando di discolparsi dalle accuse, ma spiazzando ancora di più Alfonso.

Quest'ultimo si è detto deluso dal suo comportamento e l'ha accusata di non avere rispetto per lui: Alfonso ha poi incalzato dicendo che si aspetta maggiore chiarezza da parte sua, perché non sente di voler più sostenere una simile situazione. "Se sei così in dubbio, allora, scegli lui!" ha infine concluso amareggiato.

